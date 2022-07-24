В бою с оккупантами возле Северска погибли двое американцев, канадец и швед - СМИ

Двое граждан США, гражданин Канады и гражданин Швеции погибли 18 июля в результате обстрела из российского танка в ходе многочасового боя на передовой в восточной части Донецкой области.

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Об этом сообщает Politico, ссылаясь на командира погибших Руслана Мирошниченко. Отмечается, что убиты были американцы Люк "Скайуокер" Луцишин и Брайан Янг, а также Эмиль-Антуан Руа-Сируа из Канады и Эдвард Селандер Патриньяни из Швеции.

По словам собеседника издания, они входили в состав "сил специальных операций Территориальной обороны Вооруженных сил Украины" (в действительности ССО и тероборона являются разными родами войск ВСУ).

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Указано, что их подразделение базируется недалеко от Северска, и "в попытке замедлить продвижение России" иностранцам была поставлена задача занять свои огневые позиции на восточной окраине села Григоровка и, зачистив овраг, помешать оккупантам продвинуться после переправы через реку (то есть, Северский Донец) .

"Они сделали это успешно. Но в конце задания они попали в засаду российских танков. Первый снаряд ранил Люка. Трое парней, Эдвард, Эмиль и Брайан, сразу попытались оказать первую помощь Люку и эвакуировать его с этого места. Потом второй снаряд убил их всех", - сообщил собеседник Politico.

В составленном командиром погибших рапорте о происшествии отмечается, что войска противника ночью форсировали реку и закрепились в овраге, возможно, окопавшись, в связи с чем возникла явная опасность создания плацдарма и группировки сил для удара по украинским войскам.

"Для выполнения задачи была создана группа профессионалов, имеющих соответствующий опыт войн в Ираке и Афганистане. Два разведчика проверяли территорию, их поддерживала пулеметно-гранатометная группа на случай боевого столкновения и необходимости прикрытия выхода разведывательной группы, а также с целью нанесения огневого поражения противнику", - говорится в нем.

По мере того, как группа продвигалась вперед, группа прикрытия попала "под сильный минометный огонь вражеской артиллерии калибра 120 мм и более, а также кассетных боеприпасов".

После ранения Луцишина в перерыве между обстрелами было принято решение о его эвакуации в ближайшее убежище, однако при транспортировке в результате прямого попадания танкового снаряда четверо бойцов получили травмы, несовместимые с жизнью.

В отчете отмечается, что еще один солдат, названный Финном, был ранен в левую руку и ногу, а другой солдат по имени Оскар "получил многочисленные ранения, но оба по отдельности направились к точке эвакуации".

Согласно рапорту, российские войска продолжали обстреливать украинских из тяжелой артиллерии, скорректированной беспилотниками, более двух часов. Только через несколько часов ситуация утихла настолько, что другие военные смогли выдвинуться к этому месту и забрать тела иностранцев. Впоследствии тела были вывезены в Днепр для дальнейшей репатриации.

В сообщении указано, что не менее шести российских танков поддерживали четыре бронетранспортера с численностью до 70 пехотинцев, однако украинские военные смогли остановить продвижение войск противника, который отступил с большими потерями.

Отмечается, что американец украинского происхождения Луцишин родился в 1991 году и работал полицейским. Янг же был на 20 лет старше и описывается как американский военный, получившего в свое время ранение и уволенного в запас.

Сируа 1991 года рождения, по словам Мирошниченко, был фельдшером с опытом работы во французском Иностранном легионе. Патриньяни 1994 года рождения описан как лейтенант запаса, экономист и философ.

Указано, что представитель Государственного департамента США подтвердил гибель двух американцев, но не раскрыл никакой другой информации. Аналогичную информацию о подтверждении приводит и CNN.

"Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к семьям в это трудное время нам больше нечего добавить", - сообщил СМИ представитель ведомства.

Отметим, что в утренней сводке от 19 июля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины действительно сообщал, что враг "пытается вести наступление в районе Григоровки, боевые действия продолжаются".