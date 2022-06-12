Британец погиб защищая Северодонецк

Бывший военнослужащий британской армии Джордан Гатли погиб защищая Северодонецк от российских оккупантов. Об этом на Facebook написал отец погибшего Дин Гатли.

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"Вчера (10/06/22) мы получили ужасную новость о том, что наш сын, Джордан, был застрелен в городе Северодонецк, Украина. Джордан покинул британскую армию в марте этого года, чтобы продолжить карьеру солдата в других областях. Война против Европы началась, так что после тщательного размышления он отправился в Украину, чтобы помочь", — написал отец погибшего.

По его словам, погибший был инструктором для украинских военных.

"Джордан и его команда так гордились своей работой, и он часто говорил мне, что миссии, которые они совершают, опасны, но необходимы. Он любил свою работу и мы так им гордимся. Он действительно был героем и навсегда останется в наших сердцах", - написал Дин Гатли.

Напомним, что 27 февраля, через три дня после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, президент Владимир Зеленский объявил о создании подразделения из иностранных добровольцев.

На следующий день глава государства подписал указ о временном введении с 1 марта безвизового режима для иностранцев, желающих вступить в Международный легион, кроме граждан РФ.

Украинские власти заявляли, что в первые недели изъявили желание воевать в рядах легиона более 20 тысяч добровольцев и ветеранов из 52 стран мира. Это преимущественно опытные бойцы, участвовавшие во многих миротворческих кампаниях в разных частях света. Однако о численности иностранцев в рядах украинской армии и тем более об их потерях за время войны в настоящее время ничего не известно.