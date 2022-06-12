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Британець загинув захищаючи Сєвєродонецьк

Британець загинув захищаючи Сєвєродонецьк
Джордан та Дін Гатлі

Колишній військовослужбовець британської армії Джордан Гатлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк від російських окупантів. Про це на Facebook написав батько загиблого Дін Гатлі.

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"Вчора (10/06/22) ми отримали жахливу новину про те, що нашого сина, Джордана, було застрелено в місті Сєверодонецьк, Україна. Джордан залишив британську армію в березні цього року, щоб продовжити кар'єру солдата в інших областях. Війна проти Європи. почалася, тому після ретельного роздуму він вирушив в Україну, щоб допомогти», — написав батько загиблого.

За його словами, загиблий був інструктором українських військових.

"Джордан і його команда так пишалися своєю роботою, і він часто казав мені, що місії, які вони здійснюють, небезпечні, але необхідні. Він любив свою роботу і ми так ним пишаємося. Він справді був героєм і назавжди залишиться у наших серцях", – написав Дін Гатлі.

Нагадаємо, що 27 лютого, за три дні після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, президент Володимир Зеленський   оголосив   про створення підрозділу із іноземних добровольців.

Наступного дня глава держави підписав указ   про тимчасове введення з 1 березня безвізового режиму для іноземців, які бажають вступити до Міжнародного легіону, крім громадян РФ.

Українська влада заявляла, що в перші тижні виявила бажання воювати в лавах легіону понад 20 тисяч добровольців та ветеранів із 52 країн світу. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях у різних частинах світу. Однак про чисельність іноземців у лавах української армії і тим більше про їхні втрати за час війни нині нічого не відомо.

Автор:
Степан Крьока