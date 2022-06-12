Британець загинув захищаючи Сєвєродонецьк

Колишній військовослужбовець британської армії Джордан Гатлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк від російських окупантів. Про це на Facebook написав батько загиблого Дін Гатлі.

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"Вчора (10/06/22) ми отримали жахливу новину про те, що нашого сина, Джордана, було застрелено в місті Сєверодонецьк, Україна. Джордан залишив британську армію в березні цього року, щоб продовжити кар'єру солдата в інших областях. Війна проти Європи. почалася, тому після ретельного роздуму він вирушив в Україну, щоб допомогти», — написав батько загиблого.

За його словами, загиблий був інструктором українських військових.

"Джордан і його команда так пишалися своєю роботою, і він часто казав мені, що місії, які вони здійснюють, небезпечні, але необхідні. Він любив свою роботу і ми так ним пишаємося. Він справді був героєм і назавжди залишиться у наших серцях", – написав Дін Гатлі.

Нагадаємо, що 27 лютого, за три дні після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, президент Володимир Зеленський оголосив про створення підрозділу із іноземних добровольців.

Наступного дня глава держави підписав указ про тимчасове введення з 1 березня безвізового режиму для іноземців, які бажають вступити до Міжнародного легіону, крім громадян РФ.

Українська влада заявляла, що в перші тижні виявила бажання воювати в лавах легіону понад 20 тисяч добровольців та ветеранів із 52 країн світу. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях у різних частинах світу. Однак про чисельність іноземців у лавах української армії і тим більше про їхні втрати за час війни нині нічого не відомо.