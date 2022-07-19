В Генштабе сообщили о частичной потере села Покровское возле Бахмута

На Бахмутском направлении российские оккупанты обстреляли районы самого города Бахмут, а также населенных пунктов Новолуганское, Покровское, Вершина, Веселая Долина, Яковловка, Берестовое и Зайцево, сообщает Генеральный штуб Вооруженных сил Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

При этом в направлении Покровского захватчики вели штурмовые действия, имея, как отмечают военные, "частичный успех", и уже закрепляются на южной окраине этого соседнего с Бахмутом села, разделенного на две части.

Кроме того, сообщается о вражеских авиационных ударах возле Углегорской ТЭС, вышеуказанного Покровского, а также Майорска, Берестового, Вершины и города Торецк.

"Попытки противника продвинуться по направлениям Берестового, Белогоровки, Вершины и территории Углегорской ТЭС успеха не имели", - заявили при этом в Генштабе.

Также враг совершал артиллерийские обстрелы вблизи Спорного, Северска, Дроновки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского, нанес авиаудар неподалеку от Верхнекаменского. Кроме того, обстрелы велись в районе Краматорска, Райгородка, Донецкого и Стародубовки.

"Украинские воины нанесли оккупантам значительные потери, когда те пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки. Враг беспорядочно отступил", - говорится в сообщении.

На Славянском направлении противник обстреливал из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Дубравное, Новониколаевка, Большая Камышеваха, Долина, Чепель, Семиланное, Грушеваха, Адамовка, Барвенково, Богородичное, Архангеловка и Новая Дмитровка. Вражеская попытка разведки боем в направлении Дмитровки завершилась, как говорят в Генштабе, неудачно: оккупанты с потерями отошли.

На Харьковском направлении враг продолжил огневое поражение из артиллерии населенных пунктов в районах к северу, востоку и юго-востоку от Харькова. В частности, россияне предприняли неудачные попытки ведения наступательных действий в направлениях сел Уды и Гусаровка, а вблизи последнего нанесли авиаудар.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг наступательных действий не вел, но обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Владимировка, Авдеевка, Пречистовка, Новомихайловка, Павловка, Угледар, Марьинка, Тоненькое, Великая Михайловка, Январское, Каменское, Чаривное, Малые Щербаки, Новоандреевка и Новополь, нанеся авиаудар неподалеку от Каменки.

"На Южнобугском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения", - отметили без подробностей военные.

На Северском же направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня с территории России населенные пункты Николаевка Черниговской области и Заруцкое, Журавка, Белополье, Искрисковщина, Мирополье, Эсмань и Волковка Сумской области.