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Глава Донецкой ОВА призвал жителей области эвакуироваться, "чтобы помочь ВСУ"
Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко настоятельно рекомендует жителям подконтрольных Украине населенных пунктов региона выехать в более безопасные места.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Краматорске.
Он подчеркнул, что это важно сделать для спасения жизней и обеспечения возможности украинской армии лучше защищать города от наступления оккупантов.
"Судьбу всей страны решит Донецкая область. Как только людей станет меньше, мы сможем сосредоточиться на враге и выполнении своих основных задач" — сказал Кириленко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее мэр Славянска Вадим Лях попросил жителей покинуть город, так как он стал прифронтовым.
Напомним, что по данным разведки Британии, после захвата Луганской области российские военные попытаются взять и Донецкую. В ходе боев города могут сравнят с землей.