Глава Донецкой ОВА призвал жителей области эвакуироваться, "чтобы помочь ВСУ"

Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко настоятельно рекомендует жителям подконтрольных Украине населенных пунктов региона выехать в более безопасные места.

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Об этом он заявил на пресс-конференции в Краматорске.

Он подчеркнул, что это важно сделать для спасения жизней и обеспечения возможности украинской армии лучше защищать города от наступления оккупантов.

"Судьбу всей страны решит Донецкая область. Как только людей станет меньше, мы сможем сосредоточиться на враге и выполнении своих основных задач" — сказал Кириленко.

Ранее мэр Славянска Вадим Лях попросил жителей покинуть город, так как он стал прифронтовым.

Напомним, что по данным разведки Британии, после захвата Луганской области российские военные попытаются взять и Донецкую. В ходе боев города могут сравнят с землей.