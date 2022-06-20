Россия депортировала 1,2 млн украинцев, в тюрьмы попали более 1,5 тысячи гражданских - Верещук

Вице-премьер-министр – министр по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявляет, что заявляемые Россией данные о почти 2 миллионах вывезенных на ее территорию жителей Украины не соответствуют действительности, и более верна оценка в 1,2 миллиона депортированных. Об этом она сказала на брифинге в понедельник.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"У меня есть цифра сколько депортировано в целом, и она несколько отличается от той, которую предоставила российская сторона. Но вы понимаете, что российская сторона никогда не говорит правду. Они говорят о почти 2 миллионах. Данные нашей разведки говорят о том, что это приблизительно 1,2 миллиона человек", - сообщила Верещук.

По ее словам, из этого числа около 240 тысяч - дети, в частности около 2 тысяч детей-сирот. При этом министр отметила, что не владеет данными о том, сколько депортированных находятся в Беларуси.

В то же время чиновница позже подчеркнула, что имеет ввиду только тех, кто, по ее словам, не имеет желания эвакуироваться в Россию и кого туда вывозят насильно. Однако украинская сторона не против того, чтобы в РФ выезжали граждане, которым кажется, что там им будет более безопаснее, чем в Украине.

Отметим, в свою очередь, что как заявил накануне начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, с начала войны, как формулируют в РФ "из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР были эвакуированы" 1 миллион 936 тысяч 911 человек, из которых 307 тысяч 423 — это дети.

Кроме того, Верещук также сообщила, что в местах лишения свободы на территории России сейчас находится более 1,5 тысячи гражданских украинцев.

"У нас на сегодня больше 1,5 тысячи гражданских в российских тюрьмах. Они сидят в Ростове, в Курске, они сидят в СИЗО как военнопленные, хотя не могут быть пленными, так как не являются интернированными, у них нет статуса по международному гуманитарному праву - их должны отпустить", - сказала чиновница.

Отвечая позже на вопрос об этой же категории лиц, она отметила, что пока вопрос возвращения захваченных российской стороной людей курировала она, в рамках 14 обменов в марте-мае удалось вернуть 103 человека из числа гражданских.

"Это огромная проблема, потому что механизма их возвращения нет. То есть, формально давить через Женевские конвенции невозможно, потому что мы не обмениваем гражданских. Нет такого формата как обмен гражданских. Россия их захватила с целью удерживать, как террористы, а потом что-то выторговать. Мы им сразу объяснили, что это невозможно", - отметила также Верещук.

По ее словам, ее требованием в рамках этого процеса было не соглашаться на обмены военнопленных, если в перечне не было гражданских, которых бы "просто отдавали", включая хотя бы одну-двух женщин.

При этом министр вскользь прокомментировала и ситуацию с освобождением парамедика Юлии "Тайры" Паевской, дав понять, что в ее случае был найден "какой-то механизм".

"Я не занималась этим освобождением, я не имею отношение к этому, но это было сделано, и ее вернули. Значит, механизм какой-то есть. Их может быть много и разных, и по каждому случаю это будет отдельный механизм. Мы знаем случаи, когда люди самостоятельно выходят, это действительно происходит. Есть такие, что волонтеры помогают. Но по формальному пути - мы давим на МККК", - отметила вице-премьер.

Верещук также заявила, что в свое время Международный комитет Красного Креста обращался к России с требованием предоставить перечень гражданских людей, которые находятся в плену в РФ, и в ответ получил список из 120 человек, которых РФ признала пленными из числа гражданских. По ее словам, в этом списке нет женщин, хотя в действительности такие женщины есть.

Министр отметила, что сейчас следует сфокусировать все внимание на том, чтобы добиться от РФ признания пленения и остальных гражданских лиц и передачи их украинской стороне "способом, который посчитает нужным", но не в формате обмена, поскольку "это не разрешают Женевские конвенции".