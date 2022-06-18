Еще пятеро украинцев освободили из плена, - ГУР МО

Сегодня, 18 июня, Координационный штаб по обращению с военнопленными провел очередной обмен пленными с российской стороной по формуле 5 на 5.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Домой вернулись пятеро украинцев.

Отмечается, что все освобожденные – гражданские лица, незаконно удерживаемые оккупационными войсками.

Четверо гражданских попали в плен к оккупантам во время боев в Киевской области. Трое из них – во время оккупации Гостомеля.

Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины.

"Работа Координационного штаба над возвращением всех пленных украинцев продолжается", - отметили в сообщении.

Напомним, 17 июня украинского парамедика Юлию Паевскую ("Тайра") освободили из российского плена, которая находилась там с марта этого года.