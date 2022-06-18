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Еще пятеро украинцев освободили из плена, - ГУР МО
Сегодня, 18 июня, Координационный штаб по обращению с военнопленными провел очередной обмен пленными с российской стороной по формуле 5 на 5.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Домой вернулись пятеро украинцев.
Отмечается, что все освобожденные – гражданские лица, незаконно удерживаемые оккупационными войсками.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Четверо гражданских попали в плен к оккупантам во время боев в Киевской области. Трое из них – во время оккупации Гостомеля.
Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины.
"Работа Координационного штаба над возвращением всех пленных украинцев продолжается", - отметили в сообщении.
Напомним, 17 июня украинского парамедика Юлию Паевскую ("Тайра") освободили из российского плена, которая находилась там с марта этого года.