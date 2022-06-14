Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"

В Запорожской области прошла очередная операция по обмену телами погибших военнослужащих украинской армии и армии страны-агрессора РФ.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины.

"Украина вернула тела 64 героических защитников Азовстали для достойного их захоронения", — отметили там.

В Минреинтеграции рассказали, что договоренность об обмене была достигнута в результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко.

Операция проводилась при сотрудничестве ведомства, а также ГУР Минобороны, СБУ, Генштаба ВСУ и других силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел погибших украинских бойцов продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, что украинская сторона и страна-агрессор Россия уже третий раз проводят обмен телами погибших военных. 7 июня в Киев прибыли 160 украинских защитников. Также 8 июня стороны договорились об обмене по формуле "50 на 50".