Україна повернула тіла ще 64 загиблих захисників "Азовсталі"

На Запоріжжі пройшла чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців української армії та армії країни-агресора РФ.

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Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій України.

" Україна повернула тіла 64 героїчних захисників Азовсталі для гідного їхнього поховання", - зазначили там.

У Мінреінтеграції розповіли, що домовленості про обмін було досягнуто внаслідок переговорів за участю уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олега Котенка.

Операція проводилася за співпраці відомства, а також ГУР Міноборони, СБУ, Генштабу ЗСУ та інших силових структур України.

Процес повернення тіл загиблих українських бійців продовжується. Він проходить відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, що українська сторона та країна-агресор Росія вже втретє проводять обмін тілами загиблих військових. 7 червня до Києва прибули 160 українських захисників. Також 8 червня сторони домовилися про обмін за формулою "50 на 50".