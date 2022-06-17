Украинского парамедика "Тайру" освободили из российского плена

Украинского парамедика Юлию Паевскую ("Тайра") освободили из российского плена, которая находилась там с марта этого года.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По его словам, украинское правительство будет работать и дальше над освобождением остальных пленных.

"Сегодня уже могу сообщить: удалось освободить из плена "Тайру", украинского парамедика Юлию Паевскую. Она уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрать всех", - сказал глава государства.

Стоит отметить, что Паевская попала в плен россиян 16 марта в Мариуполе, перед этим успев предоставить помощь сотням мирным жителям, которые были ранены.

Через неделю стало известно, что парамедик жива. Тогда она появилась на видео российских медиа, где ее называли "участницей батальона "Азов". При этом она были штатским волонтером.

Еще с начала войны на Донбассе в 2014 году "Тайра" помогала на фронте раненым как парамедик. Тогда она сформировала собственную команду для эвакуации под названием "Ангелы Тайры".

Также она отмечена рядом государственных наград (Народный Герой Украины, награда Президента Украины "За гуманитарное участие в антитеррористической операции").

Напомним, 25 апреля главы двух оккупированных общин Запорожской области - Иван Сеник и Иван Малеев - были освобождены из российского плена.