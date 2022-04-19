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Украина обменяла пленных: домой вернулись 76 человек
19 апреля между Россией и Украиной состоялся пятый официальный обмен пленными. Домой вернулись 76 украинцев.
Об этом сообщила вице-премьер Украины, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук
"Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц", - отметила Верещук.
Всего домой вернулись 76 человек.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 15 апреля в Херсонской области произошел обмен пленным. Четверых пленных российских военнослужащих обменяли на пятерых украинцев
Отметим, по состоянию на 16 апреля в плену у российских оккупантов находились 700 украинских военнослужащих и около 1000 гражданских лиц. Украина же удерживает в плену примерно 700 российских военных.
Также бывший нардеп от партии ОПЗЖ Виктор Медведчук 18 апреля обратился к президентам Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.