В Херсонской области произошел обмен пленными

Четверых пленных российских военнослужащих обменяли на пятерых украинцев. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

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"После напряженных переговоров удалось достигнуть договоренностей по обмену пленными в районе поселка Посад-Покровское", — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Зеленский сказал, что Украина с РФ обменивались списками пленных и погибших военнослужащих и готова к обмену всех на всех.

Но, по его словам, если российские войска продолжат воровать детей, то ни о каких переговорах в дальнейшем не может быть речи.

А советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина создаст лагеря для содержания пленных военнослужащих Российской Федерации, количество которых увеличивается ежедневно.