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У Херсонській області відбувся обмін полоненими
Чотирьох полонених російських військовослужбовців обміняли на п'ятьох українців. Про це повідомило Оперативне командування "Південь".
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"Після напружених переговорів вдалося досягти домовленостей щодо обміну полоненими в районі селища Посад-Покровське", - йдеться у повідомленні.
Раніше президент України Зеленський сказав, що Україна з РФ обмінювалися списками полонених та загиблих військовослужбовців і готова до обміну всіх на всіх.
Але, за його словами, якщо російські війська продовжать красти дітей, то про жодні переговори надалі не може бути мови.Підписуйтеся на наш YouTube канал
А радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україна створить табори для утримання полонених військовослужбовців Російської Федерації, кількість яких збільшується щодня.