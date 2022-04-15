У Херсонській області відбувся обмін полоненими

Чотирьох полонених російських військовослужбовців обміняли на п'ятьох українців. Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

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"Після напружених переговорів вдалося досягти домовленостей щодо обміну полоненими в районі селища Посад-Покровське", - йдеться у повідомленні.

Раніше президент України Зеленський сказав, що Україна з РФ обмінювалися списками полонених та загиблих військовослужбовців і готова до обміну всіх на всіх.

Але, за його словами, якщо російські війська продовжать красти дітей, то про жодні переговори надалі не може бути мови.

А радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україна створить табори для утримання полонених військовослужбовців Російської Федерації, кількість яких збільшується щодня.