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Обмен Медведчука возможен только при посредничестве третьей стороны, — Данилов
Политика Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, могут обменять России только при участии посредников. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона.
По его словам, россияне завели себя в такую ловушку, когда им уже никто не доверяет.
"Надо дождаться, нужен ли Медведчук вообще Путину и РФ. Ответа на этот вопрос мы не получили", - добавил Данилов.
Напомним, политик Виктор Медведчук не стремился покинуть территорию Украины перед полномасштабным вторжением войск РФ. В Раде высказали версию по этому поводу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Медведчук был задержан службой безопасности Украины 12 апреля. Он скрылся из-под домашнего ареста в конце марта. Он долгое время находился под домашним арестом по "угольному делу", по которому проходил и 5-й президент Украины Петр Порошенко.