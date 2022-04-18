Обмен Медведчука возможен только при посредничестве третьей стороны, — Данилов

Политика Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, могут обменять России только при участии посредников. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона.

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"Мы осознаем, с кем мы имеем дело, доверия нет. Если это будет происходить, то, возможно, при посредничестве третьей стороны для того, чтобы мы четко понимали, что все выполняют свои договоренности, которые берут на себя", — сказал Алексей Данилов.

По его словам, россияне завели себя в такую ловушку, когда им уже никто не доверяет.

"Надо дождаться, нужен ли Медведчук вообще Путину и РФ. Ответа на этот вопрос мы не получили", - добавил Данилов.

Напомним, политик Виктор Медведчук не стремился покинуть территорию Украины перед полномасштабным вторжением войск РФ. В Раде высказали версию по этому поводу.

Медведчук был задержан службой безопасности Украины 12 апреля. Он скрылся из-под домашнего ареста в конце марта. Он долгое время находился под домашним арестом по "угольному делу", по которому проходил и 5-й президент Украины Петр Порошенко.