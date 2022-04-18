Медведчук мог стать ключевой фигурой в случае захвата Россией Киева, - Ионушас

Политик Виктор Медведчук не стремился покинуть территорию Украины перед полномасштабным вторжением войск РФ. Об этом в интервью "Укринформу" заявил Сергей Ионушас, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

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"На мой взгляд, можно найти логическую связь между надеждами российской федерации захватить Киев в течение трех-четырех дней и пребыванием Медведчука в Украине после начала полномасштабной войны. Возможно, именно он мог быть ключевой фигурой в украинской политике в случае негативного сценария для Украины. Впрочем, этого не случилось", — изложил свою версию Ионушас.

Затем Медведчук начал предпринимать попытки пересечь границу.

"Если ситуация будет требовать обмена Медведчука на наших граждан, то президент и органы власти сделают такой шаг", — считает глава комитета.

Он также заявил, что была обнаружена деятельность более 100 диверсионно-разведывательных групп, задержано более 360 человек.

"В частности, была прекращена деятельность ДРГ, которая планировала совершить покушения на украинских чиновников, в частности на президента Владимира Зеленского", — сказал Ионушас.

Напомним, Виктор Медведчук был задержан службой безопасности Украины 12 апреля. Медведчук скрылся из-под домашнего ареста в конце марта. Он долгое время находился под домашним арестом по "угольному делу", по которому проходил и экс-президент Петр Порошенко.

Затем Медведчук обратился к президентам Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.