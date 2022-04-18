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Медведчук міг стати ключовою фігурою у разі захоплення Росією Києва, - Йонушас
Політик Віктор Медведчук не прагнув залишити територію України перед повномасштабним вторгненням військ РФ. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив Сергій Йонушас, голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
"На мій погляд, можна знайти логічний зв'язок між надіями російської федерації захопити Київ протягом трьох-чотирьох днів та перебуванням Медведчука в Україні після початку повномасштабної війни. Можливо, саме він міг бути ключовою фігурою в українській політиці у разі негативного сценарію для України. Утім, цього не сталося, - виклав свою версію Іонушас.
Потім Медведчук почав робити спроби перетнути кордон.
"Якщо ситуація вимагатиме обміну Медведчука на наших громадян, то президент та органи влади зроблять такий крок", - вважає голова комітету.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він також заявив, що було виявлено діяльність понад 100 диверсійно-розвідувальних груп, затримано понад 360 осіб. Одна
"Зокрема, було припинено діяльність ДРГ, яка планувала вчинити замахи на українських чиновників, зокрема на президента Володимира Зеленського", - сказав Йонушас.
Нагадаємо, колишнього нардепа Віктора Медведчука було затримано службою безпеки України 12 квітня. Медведчук втік з-під домашнього арешту наприкінці березня. Він тривалий час перебував під домашнім арештом за "вугільною справою", якою проходив і екс-президент Петро Порошенко.
Потім Медведчук звернувся до президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна з проханням обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя.