Бізнес отримає новий доступ до управління арештованими активами

АРМА готує до запуску новий цифровий модуль для пошуку та відбору управителів так званих простих арештованих активів. Відбір компаній і аукціони проводитимуть через систему Prozorro.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Агентства з розшуку та менеджменту активів.

До простих активів належить майно, управління яким не потребує складних спеціалізованих рішень. Зокрема, це можуть бути окремі об’єкти нерухомості, транспортні засоби та інше майно, що відповідає встановленим законодавством критеріям.

Новий механізм має розширити коло потенційних управителів і посилити конкуренцію між компаніями, які хочуть працювати з арештованими активами.

Як відбиратимуть управителів

Відбір відбуватиметься у два етапи.

Спочатку компанії проходитимуть попередню кваліфікацію. Після цього для конкретного активу проводитиметься окремий аукціон.

Обидва етапи проходитимуть через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

Початок попередньої кваліфікації компаній запланований до 1 грудня 2026 року.

В АРМА розраховують, що новий модуль зробить процедури відбору прозорішими, дозволить залучити більше учасників і посилить конкуренцію за право управляти арештованим майном.

Агентство закликало бізнес стежити за запуском системи та готувати документи для проходження попередньої кваліфікації.

Проєкт реалізують за участі Міністерства економіки, команди Prozorro та за підтримки міжнародного благодійного фонду Nova Ukraine.

Нагадаємо, раніше АРМА вже розширювало використання Prozorro для управління активами, щоб зробити конкурсний відбір компаній більш відкритим та прозорим.