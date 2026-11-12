Бизнес получит новый доступ к управлению арестованными активами

АРМА готовит к запуску новый цифровой модуль для поиска и отбора управляющих так называемых простых арестованных активов. Отбор компаний и аукционы будут производиться через систему Prozorro.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Агентства по розыску и менеджменту активов.

К простым активам относится имущество, управление которым не требует сложных специализированных решений. В частности, это могут быть отдельные объекты недвижимости, транспортные средства и другое имущество, отвечающее установленным законодательством критериям.

Новый механизм должен расширить круг потенциальных управляющих и усилить конкуренцию между компаниями, желающими работать с арестованными активами.

Как будут отбирать управляющих

Отбор будет проходить в два этапа.

Сначала компании будут проходить предварительную квалификацию. После этого для конкретного актива будет производиться отдельный аукцион.

Оба этапа будут проходить через электронную систему публичных закупок Prozorro.

Начало предварительной квалификации компаний запланировано до 1 декабря 2026 года.

В АРМА рассчитывают, что новый модуль сделает процедуры отбора более прозрачными, позволит привлечь больше участников и усилит конкуренцию за право управлять арестованным имуществом.

Агентство призвало бизнес следить за запуском системы и готовить документы для прохождения предварительной квалификации.

Проект реализуют с участием Министерства экономики, команды Prozorro и при поддержке международного благотворительного фонда Nova Ukraine.

Напомним, ранее АРМА уже расширяла использование Prozorro для управления активами, чтобы сделать конкурсный отбор компаний более открытым и прозрачным.