RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,32

--0,18

EUR

50,48

--0,60

Готівковий курс:

USD

46,26

46,11

EUR

51,50

51,20

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

ЄС і Британія відкладуть 10% мито на електромобілі, щоб не програти ринок Китаю

Електромобіль на зарядці
ЄС і Британія відкладуть 10% мито на електромобілі, щоб не програти ринок Китаю / Unsplash

Європейський Союз та Велика Британія готуються відтермінувати запровадження 10-відсоткового мита на торгівлю електромобілями, яке мало запрацювати з 1 січня 2027 року. Європейські автовиробники раніше попереджали, що цей тариф зробить їхню продукцію неконкурентоспроможною на тлі експансії китайських брендів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

За даними обізнаних джерел видання, Брюссель уже проводить консультації з представниками галузі щодо перенесення нових правил, і Лондон підтримує цей крок. Очікується, що предметні переговори між сторонами розпочнуться після саміту ЄС — Велика Британія, запланованого на 20 листопада.

Угода про Brexit, яка набула чинності у 2021 році, передбачала поступове підвищення вимог до локалізації виробництва акумуляторів у Європі для збереження безмитної торгівлі. Проте розбудова європейського виробництва батарей і хімічних компонентів відбувається повільніше, ніж очікувалося, і більшість моделей досі оснащують акумуляторами та матеріалами з Азії. Це вже друге перенесення так званих правил походження — раніше сторони відклали їх із 2024 на 2027 рік.

За оцінками Європейської асоціації автовиробників (ACEA), без відтермінування під дію 10% мита у 2027 році потрапили б близько 82% із 520 тисяч легкових і комерційних електромобілів загальною вартістю приблизно 17,9 млрд євро. 

Асоціація закликала відкласти жорсткіші вимоги до збирання акумуляторних блоків до 2030 року, а вимоги щодо використання катодних матеріалів європейського виробництва — до 2032 року, оскільки мита витісняють європейські бренди з британського ринку на користь виробників із КНР.

Які варіанти розглядає Єврокомісія

Проти відтермінування активно виступає хімічна промисловість ЄС, компанії якої вже інвестували мільйони євро в європейське виробництво катодних матеріалів і побоюються падіння попиту. Щоб збалансувати інтереси сторін, Європейська комісія пропонує коротший перехідний період, ніж просить бізнес:

  • звичайне відтермінування запровадження нових вимог на один рік;
  • дворічний перехідний план із механізмом взаємозаліку, який дозволить виробникам компенсувати експорт електрокарів із неєвропейськими батареями продажами моделей із локалізованими акумуляторами на внутрішньому ринку.

Взаємозалежність автомобільних ринків залишається критичною: річний обсяг автомобільної торгівлі між ЄС та Великою Британією становить 80 млрд євро. За даними звіту LSE Consulting для британського Товариства виробників і продавців автомобілів (SMMT), попри інвестиції у розмірі 72 млрд євро у європейське виробництво батарей та електрокарів із 2017 року, регіон досі імпортує близько двох третин літій-іонних акумуляторів, а власна виробнича база Британії є ще меншою.

При цьому на ЄС припадає 60% британського автоекспорту, а 30% експорту Євросоюзу йде саме до Великої Британії, яка є найбільшим покупцем європейських електромобілів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС закликав Британію запровадити мита на китайські електромобілі. Брюссель попередив Лондон про необхідність підвищити імпортні тарифи на авто з КНР та узгоджувати торговельну політику з європейською, щоб уникнути обмежень політики "Зроблено в Європі".

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності