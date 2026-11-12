ЄС і Британія відкладуть 10% мито на електромобілі, щоб не програти ринок Китаю

Європейський Союз та Велика Британія готуються відтермінувати запровадження 10-відсоткового мита на торгівлю електромобілями, яке мало запрацювати з 1 січня 2027 року. Європейські автовиробники раніше попереджали, що цей тариф зробить їхню продукцію неконкурентоспроможною на тлі експансії китайських брендів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

За даними обізнаних джерел видання, Брюссель уже проводить консультації з представниками галузі щодо перенесення нових правил, і Лондон підтримує цей крок. Очікується, що предметні переговори між сторонами розпочнуться після саміту ЄС — Велика Британія, запланованого на 20 листопада.

Угода про Brexit, яка набула чинності у 2021 році, передбачала поступове підвищення вимог до локалізації виробництва акумуляторів у Європі для збереження безмитної торгівлі. Проте розбудова європейського виробництва батарей і хімічних компонентів відбувається повільніше, ніж очікувалося, і більшість моделей досі оснащують акумуляторами та матеріалами з Азії. Це вже друге перенесення так званих правил походження — раніше сторони відклали їх із 2024 на 2027 рік.

За оцінками Європейської асоціації автовиробників (ACEA), без відтермінування під дію 10% мита у 2027 році потрапили б близько 82% із 520 тисяч легкових і комерційних електромобілів загальною вартістю приблизно 17,9 млрд євро.

Асоціація закликала відкласти жорсткіші вимоги до збирання акумуляторних блоків до 2030 року, а вимоги щодо використання катодних матеріалів європейського виробництва — до 2032 року, оскільки мита витісняють європейські бренди з британського ринку на користь виробників із КНР.

Які варіанти розглядає Єврокомісія

Проти відтермінування активно виступає хімічна промисловість ЄС, компанії якої вже інвестували мільйони євро в європейське виробництво катодних матеріалів і побоюються падіння попиту. Щоб збалансувати інтереси сторін, Європейська комісія пропонує коротший перехідний період, ніж просить бізнес:

звичайне відтермінування запровадження нових вимог на один рік;

дворічний перехідний план із механізмом взаємозаліку, який дозволить виробникам компенсувати експорт електрокарів із неєвропейськими батареями продажами моделей із локалізованими акумуляторами на внутрішньому ринку.

Взаємозалежність автомобільних ринків залишається критичною: річний обсяг автомобільної торгівлі між ЄС та Великою Британією становить 80 млрд євро. За даними звіту LSE Consulting для британського Товариства виробників і продавців автомобілів (SMMT), попри інвестиції у розмірі 72 млрд євро у європейське виробництво батарей та електрокарів із 2017 року, регіон досі імпортує близько двох третин літій-іонних акумуляторів, а власна виробнича база Британії є ще меншою.

При цьому на ЄС припадає 60% британського автоекспорту, а 30% експорту Євросоюзу йде саме до Великої Британії, яка є найбільшим покупцем європейських електромобілів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС закликав Британію запровадити мита на китайські електромобілі. Брюссель попередив Лондон про необхідність підвищити імпортні тарифи на авто з КНР та узгоджувати торговельну політику з європейською, щоб уникнути обмежень політики "Зроблено в Європі".