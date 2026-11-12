Імпортні сири витісняють українську продукцію з торговельних мереж

У жовтні експорт молочної продукції з України сповільнився, тоді як імпорт знову почав зростати. Польські сири та вершкове масло посилюють конкуренцію на внутрішньому ринку, витісняючи українську продукцію з торговельних мереж і стримуючи ціни.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані АВМ.

У жовтні 2026 року Україна експортувала 10,56 тис. тонн молочної продукції на $29,86 млн.

Найбільшу частку в структурі експорту становили молоко та вершки згущені - 31%. На сири припало 27%, вершкове масло - 12%, молочну сироватку - 8%.

Серед країн ЄС основними ринками збуту української молочної продукції залишаються Польща, Литва, Болгарія та Нідерланди.

Водночас продаж вершкового масла на європейському ринку залишається економічно невигідним.

Імпорт знову зростає

На тлі сповільнення експорту Україна почала нарощувати закупівлі молочної продукції за кордоном.

У жовтні було імпортовано 8,24 тис. тонн молочних продуктів, що на 6% більше, ніж у вересні.

Особливо відчутною для українських виробників залишається конкуренція у сегменті сирів. Польська продукція має сильні позиції на внутрішньому ринку та конкурує з українськими виробниками як за ціною, так і за місцем у торговельних мережах.

Імпорт також стримує можливості українських компаній підвищувати ціни на свою продукцію.

Нагадаємо, раніше українські виробники вже заявляли, що програють конкуренцію Польщі. За дев’ять місяців 2026 року Україна імпортувала з ЄС у 3,4 раза більше молочної продукції, ніж експортувала туди.