Импортные сыры вытесняют украинскую продукцию из торговых сетей

В октябре экспорт молочной продукции из Украины замедлился, в то время как импорт снова начал расти. Польские сыры и сливочное масло ужесточают конкуренцию на внутреннем рынке, вытесняя украинскую продукцию из торговых сетей и сдерживая цены.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные АВМ.

В октябре 2026 г. Украина экспортировала 10,56 тыс. тонн молочной продукции на $29,86 млн.

Наибольшую долю в структуре экспорта составляли молоко и сгущенные сливки - 31%. На сыры пришлось 27%, сливочное масло – 12%, молочную сыворотку – 8%.

Среди ЕС основными рынками сбыта украинской молочной продукции остаются Польша, Литва, Болгария и Нидерланды.

В то же время продажа сливочного масла на европейском рынке остается экономически невыгодной.

Импорт снова растет

На фоне замедления экспорта Украина начала наращивать закупки молочной продукции за границей.

В октябре было импортировано 8,24 тыс. тонн молочных продуктов, что на 6% больше, чем в сентябре.

Особенно ощутима для украинских производителей остается конкуренция в сегменте сыров. Польская продукция сильна на внутреннем рынке и конкурирует с украинскими производителями как по цене, так и по месту в торговых сетях.

Импорт также удерживает возможности украинских компаний повышать цены на свою продукцию.

Напомним, ранее украинские производители уже заявляли, что проигрывают конкуренцию Польше. За девять месяцев 2026 Украина импортировала из ЕС в 3,4 раза больше молочной продукции, чем экспортировала туда.