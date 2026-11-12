Збитки довкіллю України від російської агресії сягнули $190 млрд — Сибіга

З 2022 року збитки, завдані довкіллю України внаслідок російської агресії, оцінюються у 190 млрд доларів США, а потенційно замінованими залишаються до 139 тисяч квадратних кілометрів території.

Як пише Dilo, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на 31-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP31) у Туреччині.

Окрім замінування до 139 тис. кв. км земель, серед ключових катастрофічних наслідків російських дій міністр назвав руйнування окупантами Каховської гЕС та захоплення Запорізької атомної електростанції.

Сибіга також підкреслив, що попри війну Україна накопичила унікальний практичний досвід утримання енергосистеми під час ракетних обстрілів, забезпечення роботи морських портів в умовах постійних атак та повернення розмінованих полів у сільськогосподарський обіг.

Окрему увагу міністр приділив загрозам глобальній продовольчій безпеці через російські обстріли чорноморської портової інфраструктури.

За оцінками української сторони, у поточному сезоні світові ринки ризикують недоотримати 30–32 млн тонн української агропродукції орієнтовною вартістю близько 10 млрд доларів США. Цей обсяг дорівнює половині всього експортного потенціалу України.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України зафіксовано 10 885 випадків шкоди довкіллю. Російська збройна агресія проти України стала не лише гуманітарною та безпековою кризою, а й одним із найбільших екологічних лих у сучасній історії Європи.