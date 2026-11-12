Ущерб окружающей среде Украины от российской агрессии составил $190 млрд — Сибига

С 2022 года ущерб, нанесенный окружающей среде Украины в результате российской агрессии, оценивается в 190 млрд долларов США, а потенциально заминированным остается до 139 тысяч квадратных километров территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Турции.

Кроме заминирования до 139 тыс. кв. км земель, среди ключевых катастрофических последствий российских действий, министр назвал разрушение оккупантами Каховской гЭС и захват Запорожской атомной электростанции.

Сибига также подчеркнул, что, несмотря на войну, Украина накопила уникальный практический опыт удержания энергосистемы во время ракетных обстрелов, обеспечения работы морских портов в условиях постоянных атак и возвращения разминированных полей в сельскохозяйственное обращение.

Отдельное внимание министр уделил угрозам глобальной продовольственной безопасности из-за российских обстрелов черноморской портовой инфраструктуры.

По оценкам украинской стороны, в текущем сезоне мировые рынки рискуют недополучить 30–32 млн. тонн украинской агропродукции ориентировочной стоимостью около 10 млрд. долларов США. Этот объем равен половине всего экспортного потенциала Украины.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано 10 885 случаев ущерба окружающей среде. Российская вооруженная агрессия против Украины стала не только гуманитарным и кризисом безопасности, но и одним из крупнейших экологических бедствий в современной истории Европы.