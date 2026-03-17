Збитки довкіллю від війни сягнули 6,4 трлн грн

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України зафіксовано 10 885 випадків шкоди довкіллю. За оцінками Державної екологічної інспекції, загальні збитки природним екосистемам уже становлять близько 6,4 трлн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Збитки природі України через війну

Російська збройна агресія проти України стала не лише гуманітарною та безпековою кризою, а й одним із найбільших екологічних лих у сучасній історії Європи. Війна призвела до масштабного та часто незворотного руйнування природних екосистем, що дедалі частіше кваліфікують як екоцид.

Україна продовжує фіксувати та документувати екологічні злочини. За даними Державної екологічної інспекції, станом на 16 березня 2026 року з початку повномасштабного вторгнення росії зафіксовано 10 885 випадків шкоди довкіллю.

За оцінками інспекції, загальна сума збитків, завданих природному середовищу, становить майже 6,4 трлн грн. Зокрема:

1,34 трлн грн — збитки від забруднення ґрунтів та засмічення земель через ракетно-бомбові удари;

— збитки від забруднення ґрунтів та засмічення земель через ракетно-бомбові удари; 1,15 трлн грн — шкода від забруднення атмосферного повітря продуктами горіння;

— шкода від забруднення атмосферного повітря продуктами горіння; 120 млрд грн — збитки від забруднення та засмічення водних ресурсів, а також незаконного використання води;

— збитки від забруднення та засмічення водних ресурсів, а також незаконного використання води; 3,8 трлн грн — втрати територій і об’єктів природно-заповідного фонду.

У Держекоінспекції зазначають, що росія продовжує щоденно завдавати шкоди довкіллю України, використовуючи війну як інструмент руйнування екосистем і створення транскордонних екологічних загроз. Фіксація таких злочинів є важливою частиною процесу притягнення держави-агресора до відповідальності та подальшого відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, після ракетно-дронової атаки РФ на енергетичні об’єкти 7 березня у річці Дністер зафіксовано забруднення нафтопродуктами. Маслянисті плями та плівка на воді помічені у Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях, а лабораторні дослідження підтвердили перевищення норм.