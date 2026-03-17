Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

--0,06

EUR

50,58

--0,09

Готівковий курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,22

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Збитки довкіллю від війни сягнули 6,4 трлн грн

екологічні збитки
Як війна руйнує довкілля України / Shutterstock

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України зафіксовано 10 885 випадків шкоди довкіллю. За оцінками Державної екологічної інспекції, загальні збитки природним екосистемам уже становлять близько 6,4 трлн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Збитки природі України через війну

Російська збройна агресія проти України стала не лише гуманітарною та безпековою кризою, а й одним із найбільших екологічних лих у сучасній історії Європи. Війна призвела до масштабного та часто незворотного руйнування природних екосистем, що дедалі частіше кваліфікують як екоцид.

Україна продовжує фіксувати та документувати екологічні злочини. За даними Державної екологічної інспекції, станом на 16 березня 2026 року з початку повномасштабного вторгнення росії зафіксовано 10 885 випадків шкоди довкіллю.

За оцінками інспекції, загальна сума збитків, завданих природному середовищу, становить майже 6,4 трлн грн. Зокрема:

  • 1,34 трлн грн — збитки від забруднення ґрунтів та засмічення земель через ракетно-бомбові удари;
  • 1,15 трлн грн — шкода від забруднення атмосферного повітря продуктами горіння;
  • 120 млрд грн — збитки від забруднення та засмічення водних ресурсів, а також незаконного використання води;
  • 3,8 трлн грн — втрати територій і об’єктів природно-заповідного фонду.

У Держекоінспекції зазначають, що росія продовжує щоденно завдавати шкоди довкіллю України, використовуючи війну як інструмент руйнування екосистем і створення транскордонних екологічних загроз. Фіксація таких злочинів є важливою частиною процесу притягнення держави-агресора до відповідальності та подальшого відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, після ракетно-дронової атаки РФ на енергетичні об’єкти 7 березня у річці Дністер зафіксовано забруднення нафтопродуктами. Маслянисті плями та плівка на воді помічені у Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях, а лабораторні дослідження підтвердили перевищення норм.

Автор:
Ольга Опенько