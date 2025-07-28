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Екологічні збитки України від війни перевищили 5 трильйонів гривень: оновлені дані

пожежа, дерева, ліс, екологія
Екологічні наслідки російської агресії. / Freepik

Збитки, завдані довкіллю України внаслідок збройної агресії РФ, склали 5,34 трлн грн. Найбільших втрат зазнала атмосфера нашої держави. Зокрема збитки від засмічення земель та знищених рослин оцінюються у 1,22 і 1,03 трлн гривень відповідно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на щотижневу інфографіку про збитки, яку представила Державна екологічна інспекція України.

Звіт Держекоінспекції це — не просто статистичні дані. Вони відображають задокументовані злочини проти довкілля, які не мають строку давності.

"Держекоінспекція продовжує здійснювати ретельну фіксацію всіх відповідних фактів з метою притягнення винних осіб до відповідальності та забезпечення відшкодування завданої шкоди екології України", — зазначили у відомстві.

Екологічні втрати України

За час війни атмосфера, водні та земельні ресурси України, а також природно-заповідний фонд зазнали значних втрат.

Атмосфера:

  • горіння нафтопродуктів — 172,6 млрд грн; 
  • лісові пожежі — 634,3 млрд грн; 
  • інші загоряння — 6,1 млрд грн.

Вода:

  • забруднення водних об'єктів — 73,0 млрд грн; 
  • засмічення водних об'єктів — 9,8 млрд грн; 
  • самовільне використання водних ресурсів — 35,0 млрд грн.

Земля:

  • засмічення земель — 1,22 трлн грн; 
  • забруднення ґрунтів — 20,9 млрд грн.

Природно-заповідний фонд:

  • пошкодження рослинного світу — 273,4 млрд грн; 
  • кількість знищених та пошкоджених дерев та рослин — 1,03 трлн грн; 
  • знищення тваринного світу — 163,4 млрд грн.
Фото 2 — Екологічні збитки України від війни перевищили 5 трильйонів гривень: оновлені дані

Нагадаємо, на початку 2025 року збитки довкіллю внаслідок обстрілів українських військових об’єктів сягнули близько 367 мільярдів гривень, або майже 9 мільярдів доларів.

Автор:
Тетяна Ковальчук