Обстріли об’єктів Міноборони завдали довкіллю шкоди на 367 млрд грн

На початку 2025 року збитки довкіллю внаслідок обстрілів українських військових об’єктів сягнули близько 367 мільярдів гривень, або майже 9 мільярдів доларів.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Екологічні наслідки російської агресії

Екологічні наслідки війни включають забруднення земель мільйонами тонн будівельного сміття, уламками бетону, скла, азбесту, нафтопродуктами, важкими металами та вибухонебезпечними предметами. Крім того, значну шкоду завдали пожежі, які знищили тисячі гектарів лісів.

Про це повідомив полковник Юрій Ситник, начальник управління екологічної безпеки Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки під час круглого столу на тему "Екологічна безпека і наслідки війни: виклики, загрози та шляхи подолання".

Він зазначив, що ці дані лише частково відображають масштаби екологічних збитків, оскільки повна оцінка потребує тривалих наукових досліджень та постійного моніторингу.

За словами Ситника, протягом 2023-2025 років Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки розпочало співпрацю з кількома міжнародними організаціями, зокрема з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (OSCE), Програмою ООН з розвитку (UNDP), Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO) та Програмою ООН з охорони довкілля (UNEP) у рамках проєктів з реабілітації довкілля.

Одним з наступних кроків для подолання наслідків війни полковник назвав створення Міжнародного науково-технологічного центру екологічних досліджень та ліквідації наслідків війни.

Збитки довкіллю в цифрах

Загальні збитки довкіллю України через війну вже наближаються до 85 мільярдів євро. Зафіксовано понад 8 тисяч випадків екологічних пошкоджень.

Унаслідок бойових дій у повітря викинуто понад 230 мільйонів тонн вуглецю, а чверть території країни залишається замінованою та забрудненою боєприпасами.

Крім того, 850 тисяч гектарів лісів перебувають в окупації або в зоні активних бойових дій.

Раніше повідомлялось, що від початку військової агресії Росії в 2014 році загальні збитки, завдані Україні, можуть досягти трильйона доларів.