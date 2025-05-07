Обстрелы объектов Минобороны нанесли вред окружающей среде на 367 млрд грн

В начале 2025 года ущерб окружающей среде в результате обстрелов украинских военных объектов достиг около 367 миллиардов гривен, или почти 9 миллиардов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Экологические последствия российской агрессии

Экологические последствия войны включают загрязнение земель миллионами тонн строительного мусора, обломками бетона, стекла, асбеста, нефтепродуктами, тяжелыми металлами и взрывоопасными предметами.

Об этом сообщил полковник Юрий Сытник, начальник управления экологической безопасности Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности во время круглого стола по теме "Экологическая безопасность и последствия войны: вызовы, угрозы и пути преодоления".

Он отметил, что эти данные лишь частично отражают масштабы экологического ущерба, поскольку полная оценка требует длительных научных исследований и постоянного мониторинга.

По словам Сытника, в течение 2023-2025 годов Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности начало сотрудничество с несколькими международными организациями, в частности с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE), Программой ООН по развитию (UNDP), Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) и Программой ООН реабилитации окружающей среды.

Одним из следующих шагов по преодолению последствий войны полковник назвал создание Международного научно-технологического центра экологических исследований и ликвидации последствий войны.

Ущерб окружающей среде в цифрах

Общий ущерб окружающей среде Украины в результате уже приближается к 85 миллиардов евро. Зафиксировано более 8 тысяч случаев экологических повреждени.

В результате боевых действий в воздух выброшено свыше 230 миллионов тонн углерода, а четверть территории страны остается заминированной и загрязненной боеприпасами.

Кроме того, 850 тысяч гектаров лесов находятся в оккупации или в зоне активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что с начала военной агрессии России в 2014 году общий ущерб, нанесенный Украине, может достичь триллиона долларов.