Украина потеряла почти $1 трлн из-за агрессии России с 2014 года – Офис президента

С начала военной агрессии России в 2014 году общий ущерб, нанесенный Украине, может достичь триллиона долларов.

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Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудра, информирует Укринформ.

Ущерб от агрессии РФ

"Мы знаем, что на сегодняшний день сумма потерь, которые нанесла Россия только за три последних года войны, оценена уже в 589 миллиардов долларов", — отметила Мудра.

По словам экспертов, в результате ежедневных ударов России по украинской территории реальная сумма ущерба продолжает расти.

Одна из консервативных оценок указывает, что с начала войны в 2014 году общий ущерб может достигнуть 1 триллиона долларов, при этом речь идет о десятках тысяч погибших.

О реестре убытков

Международный Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины (RD4U), создан для сбора заявлений о компенсации ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией России против Украины с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Это первый шаг к международному компенсационному механизму. Реестр был создан Украиной, ЕС и 42 странами и расположен в Гаагге.

Международный реестр ущерба стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, на возмещение ущерба может направиться до 8 миллионов украинцев, пострадавших от войны.

Добавим, к концу 2024 года ущерб, нанесенный энергетическому сектору Украины в результате атак со стороны Российской Федерации, превысил отметку в $20 млрд.

Напомним, по расчетам Всемирного банка, прямые убытки в агросекторе составили – 11,2 млрд долларов. Отдельным пунктом, 700 млн долларов – затраты на орошение и водные ресурсы.

На сегодняшний день стоимость восстановления медицинской инфраструктуры Украины после войны составляет $19,4 миллиарда.