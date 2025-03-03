Восстановление медицинской инфраструктуры Украины после войны оценивается в $19,4 млрд

Согласно исследованию “Четвертая быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей на восстановление” (RDNA4), которое провели Всемирный банк и Еврокомиссия, оценка восстановления украинской системы здравоохранения составляет $19,4 млрд.

Об этом информирует председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Вред от войны для медучреждений

По данным Минздрава, с начала войны россияне повредили и разрушили 2,28 тыс. медицинских учреждений (1,9 тыс. – повреждено, 301 – разрушено).

Согласно оценке RDNA3, общие потребности отрасли в восстановлении и реконструкции в течение 10 лет составляют $19,4 млрд. По сравнению с прошлогодней оценкой общие потери сектора здравоохранения выросли на 8,9%, количество поврежденных медицинских учреждений увеличилось на 36,7%, а аптек – на 2,2%.

О стратегии восстановления

Для эффективного восстановления медицинской инфраструктуры было принято два стратегических документа:

Стратегия развития системы здравоохранения до 2030 года.

План послевоенного обновления сферы здравоохранения Украины.

Стратегия предусматривает два основных направления: обеспечение устойчивости системы в условиях войны и восстановление медицинских учреждений.

План восстановления базируется на принципе Build Back Better, что означает не просто ремонт построек, а их полную реконструкцию с учетом лучших мировых стандартов и оснащения современным оборудованием.

Отмечается, что в настоящее время удалось полностью восстановить 594 медицинских учреждения, еще 370 – частично. В течение 2024 года было успешно отстроено и введено в эксплуатацию 124 медицинских объекта.

Напомним, по расчетам Всемирного банка, прямые убытки в агросекторе составили — 11,2 млрд долл. Отдельным пунктом, 700 млн долларов – затраты на орошение и водные ресурсы.