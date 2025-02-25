Последствия войны в Украине: прямые убытки в агросекторе составили 11,2 млрд долларов

По расчетам Всемирного банка, прямые убытки в агросекторе составили – 11,2 млрд долларов. Отдельным пунктом, 700 млн долларов – затраты на орошение и водные ресурсы.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

По его словам, из-за полномасштабного вторжения РФ общие потери украинского агросектора оцениваются в около 80 млрд долларов. В этой цифре учтены не только прямые, но и косвенные убытки: нарушение логистики, рекультивация, разминирование или потеря земель, удорожание удобрений и топлива и прочее.

"Убежден, восстановление аграрной отрасли должно происходить уже сегодня. Минагрополитики совместно с международными партнерами работает над разными программами поддержки аграриев. Важный приоритет — помощь фермерам на прифронтовых территориях", — подчеркнул министр.

Поддержка аграриев в 2025 году

Государство внедрением разных программ оказывает поддержку агросектору Украины. В этом году продолжат развитие тех инициатив, которые успешно показали себя в прошлом. Также будут развивать локализацию в закупках – то есть внедрят политику поддержки украинских производителей в публичных закупках.

Для аграриев продолжат действовать программы компенсаций:

25% стоимости сельскохозяйственной техники, что уже помогло обновить парк техники 3,5 тыс. предприятий. В 2025 году планируется увеличить количество производителей в программе на 20% ;

15% стоимости энергетического оборудования, что позволит приобщить к программе более 100 новых производителей.

Кроме того, в текущем году в Украине стартовала грантовая программа на 150 тысяч долларов для поддержки агрегационных моделей в ягодничестве и овощеводстве. Инициатива реализуется в рамках сотрудничества Министерства аграрной политики, ФАО и Европейского союза.

Для стимулирования инвестиций государство продолжит программы льготного кредитования и грантовой поддержки бизнеса:

программа "Доступные кредиты 5-7-9%" будет ориентироваться на инвестиции и переработку. В прошлом году было издано 24,7 тыс. кредитов на 93,1 млрд. грн. ;

гранты на переработку: в 2024 году было выделено 375 грантов на 1,8 млрд. грн.

Также правительство продолжило финансирование программы поддержки фермеров, возделывающих до 120 гектаров угодий или удерживающих до 100 коров, 500 коз и/или овец.

В 2025 году фермеры в Украине могут подавать заявки на разминирование сельскохозяйственных земель в рамках государственной программы компенсаций. В государственном бюджете на эти цели предусмотрено один миллиард гривен.

Напомним, в странские агропроизводители продолжают получать финансовую поддержку . С начала 2025 года 811 аграрных хозяйств привлекли 3,7 млрд грн льготного кредитования.