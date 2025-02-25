Наслідки війни в Україні: прямі збитки в агросекторі склали 11,2 млрд доларів

За розрахунками Світового банку, прямі збитки в агросекторі склали – 11,2 млрд доларів. Окремим пунктом, 700 млн доларів — затрати на зрошення та водні ресурси.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

За його словами, через повномасштабне вторгнення РФ, загальні втрати українського агросектору оцінюються в близько 80 млрд доларів. В цій цифрі враховані не лише прямі, а й непрямі збитки: порушення логістики, рекультивацію, розмінування або втрату земель, здорожчання добрив і палива та інше.

"Переконаний, відновлення аграрної галузі повинне відбуватися вже сьогодні. Мінагрополітики спільно з міжнародними партнерами працює над різними програмами підтримки аграріїв. Важливий пріоритет – допомога фермерам на прифронтових територіях", — наголосив міністр.

Підтримка аграріїв у 2025 році

Держава впровадженням різних програм надає підтримку агросектору України. Цього року продовжать розвиток тих ініціатив, які успішно показали себе торік. Також розвиватимуть локалізацію в закупівлях – тобто, впровадять політику підтримки українських виробників у публічних закупівлях.

Для аграріїв продовжать діяти програми компенсацій:

25% вартості сільськогосподарської техніки, що вже допомогло оновити парк техніки 3,5 тис. підприємств. У 2025 році планується збільшити кількість виробників у програмі на 20% ;

15% вартості енергетичного обладнання, що дозволить долучити до програми понад 100 нових виробників.

Крім того, цьогоріч в Україні стартувала грантова програма на 150 тисяч доларів для підтримки агрегаційних моделей у ягідництві та овочівництві. Ініціатива реалізується в межах співпраці Міністерства аграрної політики, ФАО та Європейського Союзу.

Для стимулювання інвестицій держава продовжить програми пільгового кредитування та грантової підтримки бізнесу:

програма "Доступні кредити 5-7-9%" орієнтуватиметься на інвестиції та переробку. Минулого року було видано 24,7 тис. кредитів на 93,1 млрд грн. ;

гранти на переробку: у 2024 році було виділено 375 грантів на 1,8 млрд грн.

Також уряд продовжив фінансування програми підтримки фермерів, що обробляють до 120 гектарів угідь або утримують до 100 корів, 500 кіз та/або овець.

У 2025 році фермери в Україні можуть подавати заявки на розмінування сільськогосподарських земель у рамках державної програми компенсацій. У державному бюджеті на ці цілі передбачено один мільярд гривень.

Нагадаємо, українські агровиробники продовжують отримувати фінансову підтримку. З початку 2025 року 811 аграрних господарств залучили 3,7 млрд грн пільгового кредитування.