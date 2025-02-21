Аграрії отримують пільгові кредити: з початку року залучено 3,7 млрд грн

Українські агровиробники продовжують отримувати фінансову підтримку в рамках державної програми"Доступні кредити 5-7-9". З початку 2025 року 811 аграрних господарств залучили 3,7 млрд грн пільгового кредитування.

Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль.

Близько 90% отримувачів зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР), що дозволяє ще ефективніше використовувати фінансові ресурси для розвитку галузі.

Найбільші обсяги фінансування отримали підприємства таких областей:

Київська область – 449,2 млн грн для 74 господарств (49 зареєстровані в ДАР);

– 449,2 млн грн для 74 господарств (49 зареєстровані в ДАР); Чернігівська область – 323,4 млн грн для 54 господарств (51 у ДАР);

– 323,4 млн грн для 54 господарств (51 у ДАР); Одеська область – 296,2 млн грн для 60 господарств (58 у ДАР);

– 296,2 млн грн для 60 господарств (58 у ДАР); Вінницька область – 275,9 млн грн для 69 господарств (56 у ДАР);

– 275,9 млн грн для 69 господарств (56 у ДАР); Кіровоградська область – 271,3 млн грн для 78 господарств (71 у ДАР);

– 271,3 млн грн для 78 господарств (71 у ДАР); Сумська область – 224,1 млн грн для 28 господарств (27 у ДАР);

– 224,1 млн грн для 28 господарств (27 у ДАР); Полтавська область – 223,6 млн грн для 43 господарств (40 у ДАР);

– 223,6 млн грн для 43 господарств (40 у ДАР); Львівська область – 209,5 млн грн для 64 господарств (58 у ДАР).

Загалом, з початку року 1 411 агропідприємств скористалися можливістю банківського кредитування, отримавши понад 8 млрд грн. Це дозволяє фермерам інвестувати в оновлення техніки, підвищення врожайності та створення нових робочих місць.

Держава продовжує підтримувати аграрний сектор, забезпечуючи доступ до фінансових ресурсів для всіх, хто працює на розвиток українського сільського господарства.

Нагадаємо, 12 лютого стартував прийом заявок на бюджетну субсидію для виробників сільськогосподарської продукції через ДАР. Підтримка направлена на тих, хто обробляє землю і працює на продовольчу безпеку країни.