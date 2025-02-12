Стартував прийом заявок на субсидію для сільгоспвиробників: хто і скільки може отримати

Сьогодні,12 лютого, стартує прийом заявок на бюджетну субсидію для виробників сільськогосподарської продукції через Державний аграрний реєстр (ДАР). Підтримка направлена на тих, хто обробляє землю і працює на продовольчу безпеку країни.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Це ще один крок у підтримці українських фермерів з боку держави. Адже сильне сільське господарство – запорука економічної стійкості країни", — зазначив міністр.

4 000 грн на гектар

Сільгоспвиробники зможуть отримати субсидію у розмірі 4 000 грн на гектар. Фінансова підтримка буде доступна для аграріїв, які мають від 1 до 120 га у власності чи користуванні. В 2025 році право на підтримку мають лише ті сільгоспвиробники, хто не отримував її у 2024 році. Для отримувачів 2024 року в Державному аграрному реєстрі зазначений напрям буде не активний. Для отримання субсидії аграріям потрібно зареєструватись у ДАР та подати відповідну заявку.

Фінансова підтримка надається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерськимгосподарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабміном 16 серпня 2022 року.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року аграрії могли подати через Державний аграрний реєстр заявку на отримання спеціальних бюджетних дотацій за утримання корів, кіз та овець.