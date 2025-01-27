Аграрії отримали 724,6 млн грн пільгових кредитів у 2025 році: які області в лідерах

З початку 2025 року 244 агрогосподарства України отримали пільгові кредити на суму 724,6 млн грн в рамках програми “Доступні кредити 5-7-9”.

Про це повідомляє міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Лідери кредитування

Найбільше коштів виплатили аграріям таких областей:

Вінницька – 81,7 млн грн для 19 господарств;

Київська – 69,5 млн грн для 25;

Одеська – 66,4 млн грн для 12;

Харківська – 65,3 млн грн для 13;

Кіровоградська – 61,5 млн грн для 26;

Миколаївська – 40,7 млн грн для 10;

Чернігівська – 37,7 млн грн для 16;

Полтавська – 34,5 млн грн для 14.

Загалом з початку 2025 року 431 агрогосподарство отримало понад 2 мільярда гривень банківських кредитів на розвиток за різними програмами.

"Доступні кредити 5-7-9"

Програма "Доступні кредити 5-7-9", запущена в лютому 2020 року, спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу з річною виручкою до 50 млн грн.

Кредити можна використати на придбання нового обладнання, модернізацію наявного, будівництво, реконструкцію чи ремонт приміщень для господарської діяльності, а також на поповнення обігових коштів.

Відсоткові ставки за програмою залежать від річної виручки підприємства та створення робочих місць:

5% річних – для бізнесів із виручкою до 25 млн грн, які створять щонайменше два робочих місця протягом перших трьох місяців;

7% річних – для бізнесів із виручкою до 25 млн грн без зобов'язання створювати нові робочі місця;

9% річних – для бізнесів із виручкою до 50 млн грн.

Про аграріїв

Нагадаємо, за державною програмою “Доступні кредити 5-7-9” у 2024 році 8 тис. 750 аграрних господарств отримали майже 47 мільярдів гривень кредитів.

У 2024 році в Україні намолочено 71,4 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 19,2 млн га.

Додамо, для посівної кампанії 2025 року насіння забезпечать 418 виробників, які заявили про випуск 500 тис. тонн насіннєвого матеріалу. Потреба аграріїв буде задоволена за рахунок вітчизняної та зарубіжної селекції, а також імпортного насіння.