У 2024 році аграрії отримали доступних кредитів на майже 47 мільярдів гривень

За державною програмою “Доступні кредити 5-7-9” у 2024 році 8 750 аграрних господарств отримали майже 47 мільярдів гривень кредитів.

Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль.

За його словами, програма покликана спростити доступ мікро- та малого бізнесу до фінансування, надаючи аграріям можливість отримувати кредити до 90 мільйонів гривень.

Найбільше фінансування спрямували до господарств таких областей:

Київська область – 5,7 млрд грн для 835 господарств,

– 5,7 млрд грн для 835 господарств, Вінницька – 4,1 млрд грн для 894 господарств,

– 4,1 млрд грн для 894 господарств, Одеська – 4 млрд грн для 819 господарств,

– 4 млрд грн для 819 господарств, Кіровоградська – 3,7 млрд грн для 1 112 господарств,

– 3,7 млрд грн для 1 112 господарств, Харківська – 3,3 млрд грн для 516 господарств,

– 3,3 млрд грн для 516 господарств, Дніпропетровська – 2,7 млрд грн для 575 господарств,

– 2,7 млрд грн для 575 господарств, Львівська – 2,7 млрд грн для 626 господарств,

– 2,7 млрд грн для 626 господарств, Волинська – 2,7 млрд грн для 464 господарств.

Коваль зазначив, що програма "Доступні кредити 5-7-9" продовжена і у 2025 році, що дозволяє аграріям зберігати доступ до вигідних умов кредитування, сприяючи подальшому розвитку сільського господарства України.

Загалом, за минулий рік 13 088 агрогосподарств отримали банківські кредити загальною сумою майже 104,5 млрд гривень на розвиток. Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської області - 21,7 млрд грн для 1251 підприємства.

Додамо, Кабінет міністрів продовжив на один рік до 31 березня 2026 року строк кредитування сільськогосподарських товаровиробників за укладеними договорами за програмою "Доступні кредити 5-7-9".