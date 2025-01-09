Аграрії отримали 104,5 млрд грн кредитів у 2024 році: який регіон лідирує

В 2024 році 13 тис. 88 агрогосподарств отримали банківські кредити загальною сумою майже 104,5 млрд гривень на розвиток.

Про це інформує міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Лідери кредитування

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська – 21,7 млрд грн для 1251 підприємства;

Дніпропетровська – 7,5 млрд грн для 946 підприємств;

Вінницька – 7,4 млрд грн для 1297 підприємств;

Кіровоградська – 6,9 млрд грн для 1584 підприємств;

Одеська – 6,4 млрд грн для 1179 підприємств;

Черкаська – 6,2 млрд грн для 526 підприємств;

Львівська – 5,8 млрд грн для 860 підприємств;

Тернопільська – 5,8 млрд грн для 506 підприємств.

Нагадаємо, у 2024 році Україна вийшла на довоєнні темпи експорту сільгосппродукції - $24,5 млрд доларів, або 59% в загальному експорті з країни. Це є другим історичним рекордом (у 2021 році відповідна сума склала $27,7 млрд). Загалом минулого року Україна експортувала 78,3 млн тонн сільгосппродукції.

Додамо, Кабінет міністрів продовжив на один рік до 31 березня 2026 року строк кредитування сільськогосподарських товаровиробників за укладеними договорами за програмою "Доступні кредити 5-7-9".