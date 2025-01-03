У 2024 році сільгосппродукція досягла 59% в загальному експорті з України

У 2024 році Україна вийшла на довоєнні темпи експорту сільгосппродукції - $24,5 млрд доларів, або 59% в загальному експорті з країни. Це є другим історичним рекордом (у 2021 році відповідна сума склала $27,7 млрд). Загалом минулого року Україна експортувала 78,3 млн тонн сільгосппродукції, йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

За даними міністерства, найбільше валютного виторгу Україні у 2024 році принесли:

Соняшникова олія - 21% від всього експорту агропродукції. Її експортовано майже 6 млн тонн на $5,1 млрд;

Кукурудза – до 21%, експортовано 29,6 млн тонн загальною вартістю $5 млрд;

Пшениця – 15%, 20,6 млн тонн на $3,7 млрд;

Ріпак – 7%, 3,8 млн тонн на $1,8 млрд;

Соя – 5%, 3,4 млн тонн на $1,3 млрд;

Макуха і залишки, одержані під час добування рослинних жирів і олій – 4%, 4,7 млн тонн на $1 млрд;

М’ясо птиці та їстівні продукти з неї – 4%, 447 тис. тонн на $958 млн;

Ячмінь – 2%, 3,3 млн тонн на $557 млн;

Цукор – 2%, 746 тис. тонн на $418 млн.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Україна експортувала 5,5 млн тонн сільгосппродукції, що на 11,1% менше аналогічного показника листопада.

За даними асоціації “Український клуб аграрного бізнесу”, в листопаді-грудні 2024 року спостерігалось скорочення експорту агропродукції. Вперше в умовах війни це скорочення пов’язане не з логістичними обмеженнями, які створює для України російська армія, а з економічними факторами:

поточною ринковою кон’юнктурою;

зменшенням запасів продовольства, призначеного для експорту;

бажанням українських аграріїв реалізувати продукцію в більш сприятливий період за кращими цінами.

Додамо, що за підсумками 2024 року найбільш рентабельними стали олійні культури. Зокрема, для ріпаку цей показник наближається до 60%, для сої — до 40%, а для соняшнику — до 30%. Рентабельність пшениці зросла до 17%, а ячменю — до 25%. Водночас рентабельність вирощування кукурудзи зменшилась вдвічі — до 11%.

Збільшення рентабельності зумовлено насамперед суттєвим зростанням цін на сільгоспсировину у 2024 році. Наприклад, ціна на соняшник із січня до жовтня 2024 року збільшилася майже на 158%. Також цей показник зріс завдяки відновленню експортної активності та зниженням вартості логістики в порівнянні з 2023 роком.