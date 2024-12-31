Кабмін на рік продовжив програму "Доступні кредити 5-7-9" для аграріїв

Кабінет міністрів продовжив на один рік до 31 березня 2026 року строк кредитування сільськогосподарських товаровиробників за укладеними договорами за програмою "Доступні кредити 5-7-9". Відповідну постанову №1500 від 27 грудня, ініційовану Міністерством аграрної політики та продовольства, опубліковано на сайті уряду.

"Реалізація запропонованих змін дозволить у 2025 році підтримати агропідприємства через доступні кредити, знизити собівартість аграрної продукції, уникнути дефолту за наявними кредитами та здійснювати державну підтримку сільськогосподарських виробників, які зареєстровані виключно в Державному аграрному реєстрі", - прокоментували рішення у профільному відомстві.

Постанова набрала чинності після опублікування, однак запроваджена норма щодо обов'язковості реєстрації виробників у ДАР набере чинності з 1 січня 2025 року. Також прописано, що відповідність компаній цьому критерію банки повинні будуть перевіряти відповідно до порядку ведення та адміністрування ДАР.

Нагадаємо, що програма з полегшення доступу сільгоспвиробників до банківських кредитів здійснюється за кошти Світового банку в рамках "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

За даними Мінагрополітики на середину грудня, з початку цього року загалом понад 12,7 тисячі агрогосподарств отримали майже 100 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток. З цієї кількості за програмою "Доступні кредити 5-7-9" було профінансовано 8,5 тисячі господарств на 44,8 мільярда гривень.

Найбільше користувалися програмою аграрії з наступних регіонів: Київська область - 5,5 мільярда гривень (816 господарств), Вінницька – 3,9 мільярда (868), Одеська – 3,8 мільярда (798), Кіровоградська – 3,5 мільярда (1097), Харківська – 3,2 мільярда (504), Дніпропетровська – 2,7 мільярда (566), Львівська – 2,6 мільярда (605), Волинська – 2,6 мільярда гривень (450).