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У 2024 році українські аграрії отримали 44,8 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9"

У 2024 році українські аграрії отримали 44,8 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9"
Ілюстрація: freepik

Протягом 2024 року 8 511 агрогосподарств України скористалися пільговими кредитами за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9", отримавши загалом 44,8 млрд грн.

Про це повідомив очільник Мінагрополітики Віталій Коваль.

Найбільше коштів виділили агропідприємствам таких регіонів:

  • Київська область – 5,5 млрд грн (816 господарств),
  • Вінницька область – 3,9 млрд грн (868 господарств),
  • Одеська область – 3,8 млрд грн (798 господарств),
  • Кіровоградська область – 3,5 млрд грн (1 097 господарств),
  • Харківська область – 3,2 млрд грн (504 господарств),
  • Дніпропетровська область – 2,7 млрд грн (566 господарств),
  • Львівська область – 2,6 млрд грн (605 господарств),
  • Волинська область – 2,6 млрд грн (450 господарств).

Згідно з повідомленням, відомство продовжуватиме співпрацю зі Світовим банком для забезпечення пільгового фінансування аграріїв у межах цієї програми.

Загалом за 2024 рік українські аграрії отримали майже 100 млрд грн банківських кредитів для розвитку своїх господарств за різними фінансовими програмами. 

У відомстві зазначили, що з початку 2024 року 112 агровиробників отримали на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства 477,2 млн грн грантової допомоги.

Додамо, пільгове фінансування агровиробників за програмою "Доступні кредити 5-7-9" протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

Автор:
Тетяна Гойденко