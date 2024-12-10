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За тиждень аграрії отримали на розвиток садів і теплиць понад 14 млн грн
У рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу "єРобота" ще 4 агропідприємства отримали 14,4 млн гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства.
Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
У відомстві зазначили, що з початку 2024 року 112 агровиробникам вже виплачено 477,2 млн грн грантової допомоги.
Скільки допомоги отримали агровиробники
За даними Мінагро, на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства 320,2 млн грн отримали 78 підприємств. На розвиток тепличного господарства було виплачено 157 млн грн, які отримали 34 підприємства.
Повідомляється, що загалом з початку дії програми вже виплачено майже 1,18 млрд грн грантової допомоги 254 сільгоспвиробникам. З них на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства направлено 857,3 млн грн 177 господарствам, які повністю отримали кошти.
На розвиток тепличного господарства було спрямовано 342,8 млн грн, які в повному обсязі отримали 65 тепличних господарств.
Нагадаємо, що протягом року 7 982 аграрних господарства України скористалися програмою "Доступні кредити 5-7-9", отримавши загалом 41,4 млрд грн пільгового фінансування.
Пільгове фінансування агровиробників за програмою "Доступні кредити 5-7-9" протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".