Українські аграрії отримали понад 41 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9"

Протягом року 7 982 аграрних господарства України скористалися програмою "Доступні кредити 5-7-9", отримавши загалом 41,4 млрд грн пільгового фінансування.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив міністр агрополітики і продовольства Віталій Коваль.

Найбільший обсяг кредитів було виділено підприємствам із таких регіонів:

Київська область – 5,1 млрд грн (767 господарств);

– 5,1 млрд грн (767 господарств); Вінницька область – 3,5 млрд грн (814 господарств);

– 3,5 млрд грн (814 господарств); Одеська область – 3,4 млрд грн (743 господарств);

– 3,4 млрд грн (743 господарств); Кіровоградська область – 3,3 млрд грн (1 024 господарства);

– 3,3 млрд грн (1 024 господарства); Харківська область – 3 млрд грн (475 господарств);

– 3 млрд грн (475 господарств); Волинська, Дніпропетровська та Львівська області – по 2,4 млрд грн кожна.

Загалом із початку року українські аграрії отримали 93,4 млрд грн кредитів за різними програмами, включно з ініціативами пільгового фінансування.

Міністерство аграрної політики та продовольства спільно зі Світовим банком продовжуватимуть підтримувати аграрний сектор, надаючи доступ до пільгових кредитів для стабільного розвитку галузі.

Додамо, станом на кінець жовтня 11 290 агрогосподарств отримали 86,1 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них 7 293 господарств профінансовано більш ніж на 37,4 млрд гривень за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9".

Пільгове фінансування агровиробників за програмою "Доступні кредити 5-7-9" протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".