Українські аграрії отримали вже понад 37,4 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9"

З початку року 11 290 агрогосподарств отримали 86,1 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них 7 293 господарств профінансовано більш ніж на 37,4 млрд гривень за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9".

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

В яких областях підприємства отримали найбільше коштів

Повідомляється, що за програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства наступних областей:

Київська – 4,7 млрд грн для 710 господарств;

Вінницька – 3,2 млрд грн – для 726;

Одеська – 3,1 млрд грн для 680;

Кіровоградська – 2,9 млрд грн для 934;

Харківська – 2,9 млрд грн для 434;

Волинська – 2,2 млрд грн для 392;

Дніпропетровська – 2,2 млрд грн для 471;

Львівська – 2,2 млрд грн для 510.

Загальний обсяг фінансування за іншими програмами

Згідно з повідомленням Мінагро, найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська – 19,2 млрд грн виділено для 1 090 підприємств;

Дніпропетровська – 6,1 млрд грн для 823;

Кіровоградська – 5,8 млрд грн для 1 349;

Вінницька – 5,4 млрд грн для 1 097;

Черкаська – 5,3 млрд грн для 461;

Львівська – 5 млрд грн для 724;

Одеська – 5 млрд грн для 978;

Тернопільська – 4,8 млрд грн для 426.

Про "Доступні кредити 5-7-9" для аграріїв

Пільгове фінансування агровиробників за програмою "Доступні кредити 5-7-9" протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.