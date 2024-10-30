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Українські аграрії отримали вже понад 37,4 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9"

Українські аграрії отримали вже понад 37,4 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9"
Зображення: freepik

З початку року 11 290 агрогосподарств отримали 86,1 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них 7 293 господарств профінансовано більш ніж на 37,4 млрд гривень за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9".

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

В яких областях підприємства отримали найбільше коштів

Повідомляється, що за програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства наступних областей:

  • Київська – 4,7 млрд грн для 710 господарств; 
  • Вінницька – 3,2 млрд грн – для 726; 
  • Одеська – 3,1 млрд грн для 680; 
  • Кіровоградська – 2,9 млрд грн для 934; 
  • Харківська –  2,9 млрд грн для 434; 
  • Волинська – 2,2 млрд грн для 392; 
  • Дніпропетровська – 2,2 млрд грн для 471; 
  • Львівська – 2,2 млрд грн для 510.

Загальний обсяг фінансування за іншими програмами

Згідно з повідомленням Мінагро, найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

  • Київська  –  19,2 млрд грн виділено для 1 090 підприємств; 
  • Дніпропетровська – 6,1 млрд грн для 823; 
  • Кіровоградська – 5,8 млрд грн для 1 349; 
  • Вінницька – 5,4 млрд грн для 1 097; 
  • Черкаська – 5,3 млрд грн для 461; 
  • Львівська –  5 млрд грн для 724; 
  • Одеська – 5 млрд грн для 978; 
  • Тернопільська – 4,8 млрд грн для 426.

Про "Доступні кредити 5-7-9" для аграріїв

Пільгове фінансування агровиробників за програмою "Доступні кредити 5-7-9" протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

Автор:
Ольга Колесніченко