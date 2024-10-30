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Українські аграрії отримали вже понад 37,4 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9"
З початку року 11 290 агрогосподарств отримали 86,1 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них 7 293 господарств профінансовано більш ніж на 37,4 млрд гривень за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9".
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
В яких областях підприємства отримали найбільше коштів
Повідомляється, що за програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства наступних областей:
- Київська – 4,7 млрд грн для 710 господарств;
- Вінницька – 3,2 млрд грн – для 726;
- Одеська – 3,1 млрд грн для 680;
- Кіровоградська – 2,9 млрд грн для 934;
- Харківська – 2,9 млрд грн для 434;
- Волинська – 2,2 млрд грн для 392;
- Дніпропетровська – 2,2 млрд грн для 471;
- Львівська – 2,2 млрд грн для 510.
Загальний обсяг фінансування за іншими програмами
Згідно з повідомленням Мінагро, найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- Київська – 19,2 млрд грн виділено для 1 090 підприємств;
- Дніпропетровська – 6,1 млрд грн для 823;
- Кіровоградська – 5,8 млрд грн для 1 349;
- Вінницька – 5,4 млрд грн для 1 097;
- Черкаська – 5,3 млрд грн для 461;
- Львівська – 5 млрд грн для 724;
- Одеська – 5 млрд грн для 978;
- Тернопільська – 4,8 млрд грн для 426.
Про "Доступні кредити 5-7-9" для аграріїв
Пільгове фінансування агровиробників за програмою "Доступні кредити 5-7-9" протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".
Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.