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Агро
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Украинские аграрии получили уже более 37,4 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9"

Украинские аграрии получили уже более 37,4 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9"
Изображение: freepik

С начала года 11 290 агрохозяйств получили 86,1 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них 7293 хозяйств профинансировано более чем на 37,4 млрд гривен по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9".

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

В каких областях предприятия получили наибольшее количество средств

Сообщается, что по программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего получили предприятия следующих областей:

  • Киевская – 4,7 млрд грн для 710 хозяйств;
  • Винницкая – 3,2 млрд грн – для 726;
  • Одесская – 3,1 млрд грн для 680;
  • Кировоградская – 2,9 млрд грн для 934;
  • Харьковская – 2,9 млрд грн для 434;
  • Волынская – 2,2 млрд грн для 392;
  • Днепропетровская – 2,2 млрд грн для 471;
  • Львовская – 2,2 млрд. грн. для 510.

Общий объем финансирования по другим программам

Согласно сообщению Минагро, наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии таких областей:

  • Киевская – 19,2 млрд грн выделено для 1090 предприятий;
  • Днепропетровская – 6,1 млрд грн для 823;
  • Кировоградская – 5,8 млрд грн для 1349;
  • Винницкая – 5,4 млрд грн для 1097;
  • Черкасская – 5,3 млрд грн для 461;
  • Львовская – 5 млрд грн для 724;
  • Одесская – 5 млрд грн для 978;
  • Тернопольская – 4,8 млрд. грн. для 426.

О "Доступных кредитах 5-7-9" для аграриев

Льготное финансирование агропроизводителей по программе "Доступные кредиты 5-7-9" в течение 2024-2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".

Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн грн. Кредитование предоставляется под 5–9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

Автор:
Ольга Колесниченко