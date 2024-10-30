Украинские аграрии получили уже более 37,4 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9"

С начала года 11 290 агрохозяйств получили 86,1 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них 7293 хозяйств профинансировано более чем на 37,4 млрд гривен по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9".

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

В каких областях предприятия получили наибольшее количество средств

Сообщается, что по программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего получили предприятия следующих областей:

Киевская – 4,7 млрд грн для 710 хозяйств;

Винницкая – 3,2 млрд грн – для 726;

Одесская – 3,1 млрд грн для 680;

Кировоградская – 2,9 млрд грн для 934;

Харьковская – 2,9 млрд грн для 434;

Волынская – 2,2 млрд грн для 392;

Днепропетровская – 2,2 млрд грн для 471;

Львовская – 2,2 млрд. грн. для 510.

Общий объем финансирования по другим программам

Согласно сообщению Минагро, наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии таких областей:

Киевская – 19,2 млрд грн выделено для 1090 предприятий;

Днепропетровская – 6,1 млрд грн для 823;

Кировоградская – 5,8 млрд грн для 1349;

Винницкая – 5,4 млрд грн для 1097;

Черкасская – 5,3 млрд грн для 461;

Львовская – 5 млрд грн для 724;

Одесская – 5 млрд грн для 978;

Тернопольская – 4,8 млрд. грн. для 426.

О "Доступных кредитах 5-7-9" для аграриев

Льготное финансирование агропроизводителей по программе "Доступные кредиты 5-7-9" в течение 2024-2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".

Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн грн. Кредитование предоставляется под 5–9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.