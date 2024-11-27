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Украинские аграрии получили более 41 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9"
В течение года 7982 аграрных хозяйства Украины воспользовались программой "Доступные кредиты 5-7-9", получив в общей сложности 41,4 млрд грн льготного финансирования.
Об этом сообщил министр агрополитики и продовольствия Виталий Коваль.
Наибольший объем кредитов был выделен предприятиям из следующих регионов:
- Киевская область – 5,1 млрд грн (767 хозяйств);
- Винницкая область – 3,5 млрд грн (814 хозяйств);
- Одесская область – 3,4 млрд грн (743 хозяйств);
- Кировоградская область – 3,3 млрд грн (1024 хозяйства);
- Харьковская область – 3 млрд грн (475 хозяйств);
- Волынская, Днепропетровская и Львовская области – по 2,4 млрд. грн. каждая.
Всего с начала года украинские аграрии получили 93,4 млрд грн кредитов по разным программам, включая инициативы льготного финансирования.
Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с Всемирным банком будут продолжать поддерживать аграрный сектор, предоставляя доступ к льготным кредитам для стабильного развития отрасли.
Добавим, по состоянию на конец октября 11290 агрохозяйств получили 86,1 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них 7293 хозяйств профинансировано более чем на 37,4 млрд гривен по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9".
Льготное финансирование агропроизводителей по программе "Доступные кредиты 5-7-9" в течение 2024-2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".