Рекордні 250 млн грн. Держава компенсувала аграріям 25% за закуплену в жовтні сільгосптехніку

Жовтень 2024 року став рекордним для програми часткової компенсації (25%) вартості сільськогосподарської техніки українського виробництва. Аграрії витратили 1,2 млрд грн на закупівлю техніки та отримали 250,9 млн грн відшкодування від держави. Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

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Скільки заявок було подано

В Мінекономіки зазначають, що програма набирає популярності. Зокрема, в перший місяць запуску програми, у квітні поточного року, було подано лише три заявки на чотири одиниці техніки із компенсацією 220 тис. грн, то в жовтні було подано 894 заявки на компенсацію за 1тис. 546 одиниць обладнання.

"Це наочне свідчення того, що механізм державної підтримки ефективно працює, а українські виробники мають можливості та необхідні потужності, щоб задовільнити зростаючий попит на сільгосптехніку", — зазначила перша віцепремʼєр міністерка-міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Яка сума компенсації та через які банки вона була виплачена

Найбільші суми компенсацій за жовтень були перераховані через ПриватБанк (59,2 млн грн), Ощадбанк (55,3 млн грн) та ПУМБ (36 млн грн).

Всього в програмі беруть участь 33 уповноважені банки.

З квітня 2024 року аграрії придбали техніки на 3,1 млрд грн. Держава вже компенсувала 645,2 млн грн при річному бюджеті програми 900,17 млн грн. тв.

Скільки підприємств доєдналось до програми

Наразі в програмі беруть участь 138 українських підприємств, які пропонують майже 11,8 тис. одиниць техніки - від тракторів і комбайнів до обладнання для тваринництва та садівництва.

Перелік постійно оновлюється: нещодавно до нього приєдналися ще 5 виробників, додавши 107 нових позицій.

Найактивніше за цей час можливостями програми користувалися аграрії Тернопільської (64,3 млн грн), Полтавської (58,9 млн грн) та Черкаської (54,8 млн грн) областей.

Нагадаємо, що в рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу “єРобота” ще чотири агропідприємства отримали 19,3 млн гривень на розвиток садівництва.