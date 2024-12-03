Розвиток садівництва та теплиць: аграрії отримали 464,8 млн грн грантів з початку року

В рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу “єРобота” ще чотири агропідприємства отримали 19,3 млн гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Про це інформує пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Скільки грантів виплачено

Українські агровиробники продовжують користуватися державними ініціативами для допомоги малому і середньому бізнесу.

З початку поточного року вже виплачено гранти на суму 464,8 млн грн на створення садів та теплиць. Остання виплата відбулася 28 листопада, коли 19,3 млн грн на розвиток садівництва та тепличного господарства отримали ще чотири підприємства.

Загалом від початку дії програми з 2022 року аграріям уже виплатили понад 1,17 млрд гривень для 251 підприємства.

Зокрема:

· для розвитку тепличного господарства понад 319,8 млн грн для 65 агропідприємств.

· для розвитку садівництва, ягідництва та виноградства 849,9 млн грн для 191 агропідприємства.

Нагадаємо, що протягом року 7 982 аграрних господарства України скористалися програмою "Доступні кредити 5-7-9", отримавши загалом 41,4 млрд грн пільгового фінансування.

Пільгове фінансування агровиробників за програмою "Доступні кредити 5-7-9" протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".