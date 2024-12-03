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Развитие садоводства и теплиц: аграрии получили 464,8 млн грн грантов с начала года
В рамках правительственной грантовой программы поддержки малого и среднего бизнеса "єРобота" еще четыре агропредприятия получили 19,3 млн гривен на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Сколько грантов выплачено
Украинские агропроизводители продолжают использовать государственные инициативы для помощи малому и среднему бизнесу.
С начала текущего года уже выплачены гранты на сумму 464,8 млн грн на создание садов и теплиц. Последняя выплата состоялась 28 ноября, когда 19,3 мл грн на развитие садоводства и тепличного хозяйства получили еще четыре предприятия.
В целом с начала действия программы с 2022 года аграриям уже выплатили более 1,17 млрд гривен для 251 предприятия.
В частности :
· для развития тепличного хозяйства более 319,8 млн. грн. для 65 агропредприятий.
· для развития садоводства, ягодничества и винограда 849,9 млн грн для 191 агропредприятия.
Напомним, что в течение года 7 982 аграрных хозяйства Украины воспользовались программой "Доступные кредиты 5-7-9", получив в общей сложности 41,4 млрд грн льготного финансирования.
Льготное финансирование агропроизводителей по программе "Доступные кредиты 5-7-9" в течение 2024-2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".