Развитие садоводства и теплиц: аграрии получили 464,8 млн грн грантов с начала года

В рамках правительственной грантовой программы поддержки малого и среднего бизнеса "єРобота" еще четыре агропредприятия получили 19,3 млн гривен на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Сколько грантов выплачено

Украинские агропроизводители продолжают использовать государственные инициативы для помощи малому и среднему бизнесу.

С начала текущего года уже выплачены гранты на сумму 464,8 млн грн на создание садов и теплиц. Последняя выплата состоялась 28 ноября, когда 19,3 мл грн на развитие садоводства и тепличного хозяйства получили еще четыре предприятия.

В целом с начала действия программы с 2022 года аграриям уже выплатили более 1,17 млрд гривен для 251 предприятия.

В частности :

· для развития тепличного хозяйства более 319,8 млн. грн. для 65 агропредприятий.

· для развития садоводства, ягодничества и винограда 849,9 млн грн для 191 агропредприятия.

Напомним, что в течение года 7 982 аграрных хозяйства Украины воспользовались программой "Доступные кредиты 5-7-9", получив в общей сложности 41,4 млрд грн льготного финансирования.

Льготное финансирование агропроизводителей по программе "Доступные кредиты 5-7-9" в течение 2024-2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".