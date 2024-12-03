Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,65

+0,06

EUR

43,72

--0,18

Наличный курс:

USD

41,85

41,80

EUR

44,25

44,10

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Агро
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Развитие садоводства и теплиц: аграрии получили 464,8 млн грн грантов с начала года

С начала 2024 года уже выплачены гранты на сумму 464,8 млн грн
Четыре агропредприятия получили 19,3 млн гривен на развитие садоводства

В рамках правительственной грантовой программы поддержки малого и среднего бизнеса "єРобота" еще четыре агропредприятия получили 19,3 млн гривен на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли.
Киев, 12 декабря, офлайн
Забронировать участие

Сколько грантов выплачено

Украинские агропроизводители продолжают использовать государственные инициативы для помощи малому и среднему бизнесу.

С начала текущего года уже выплачены гранты на сумму 464,8 млн грн на создание садов и теплиц. Последняя выплата состоялась 28 ноября, когда 19,3 мл грн на развитие садоводства и тепличного хозяйства получили еще четыре предприятия.

В целом с начала действия программы с 2022 года аграриям уже выплатили более 1,17 млрд гривен для 251 предприятия.

В частности :

·          для развития тепличного хозяйства более 319,8 млн. грн. для 65 агропредприятий.

·          для развития садоводства, ягодничества и винограда 849,9 млн грн для 191 агропредприятия.

Напомним, что в течение года 7 982 аграрных хозяйства Украины воспользовались программой "Доступные кредиты 5-7-9", получив в общей сложности 41,4 млрд грн льготного финансирования.

Льготное финансирование агропроизводителей по программе "Доступные кредиты 5-7-9" в течение 2024-2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".

Автор:
Ольга Опенько