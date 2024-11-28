Держбюджет-2025: агросектор отримає понад 7 мільярдів гривень підтримки

28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет України на 2025 рік", який передбачає понад 7 млрд гривень на підтримку аграрної сфери.

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Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Основні напрямки фінансування включають розвиток тваринництва, розмінування земель, меліорацію та гранти для фермерів на садівництво та теплиці.

Основні видатки:

1 млрд грн — на розвиток тваринництва та агропереробної галузі. Фінансування відбуватиметься через надходження від проєкту "Земельний банк".

— на розвиток тваринництва та агропереробної галузі. Фінансування відбуватиметься через надходження від проєкту "Земельний банк". 4,726 млрд грн — на дотації для сільгоспвиробників (гектарна підтримка, утримання корів, овець і кіз).

— на дотації для сільгоспвиробників (гектарна підтримка, утримання корів, овець і кіз). 1 млрд грн — на розмінування сільськогосподарських земель.

— на розмінування сільськогосподарських земель. 1,37 млрд грн — на гранти для садівництва, теплиць та інших проєктів.

— на гранти для садівництва, теплиць та інших проєктів. 200 млн грн — на меліорацію, зокрема будівництво та відновлення зрошувальних систем.

— на меліорацію, зокрема будівництво та відновлення зрошувальних систем. 80 млн грн — на пільгові кредити фермерам, ще 5 млн грн — на компенсацію ЄСВ для сімейних фермерських господарств.

Крім того, запроваджуються податкові зміни для підтримки економіки під час воєнного стану. Мінімальні податкові платежі з гектару ріллі складатимуть 1400 грн, а для інших земель — 700 грн.

Також підвищуються мінімальні ціни на українські виноробні продукти для підтримки легальних виробників.

Додамо, 17 жовтня Зеленський підписав законопроєкт № 11063-д "Про Державний аграрний реєстр".

Підписаний закон передбачає: