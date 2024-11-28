- Категорія
- Агро
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Держбюджет-2025: агросектор отримає понад 7 мільярдів гривень підтримки
28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет України на 2025 рік", який передбачає понад 7 млрд гривень на підтримку аграрної сфери.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
Основні напрямки фінансування включають розвиток тваринництва, розмінування земель, меліорацію та гранти для фермерів на садівництво та теплиці.
Основні видатки:
- 1 млрд грн — на розвиток тваринництва та агропереробної галузі. Фінансування відбуватиметься через надходження від проєкту "Земельний банк".
- 4,726 млрд грн — на дотації для сільгоспвиробників (гектарна підтримка, утримання корів, овець і кіз).
- 1 млрд грн — на розмінування сільськогосподарських земель.
- 1,37 млрд грн — на гранти для садівництва, теплиць та інших проєктів.
- 200 млн грн — на меліорацію, зокрема будівництво та відновлення зрошувальних систем.
- 80 млн грн — на пільгові кредити фермерам, ще 5 млн грн — на компенсацію ЄСВ для сімейних фермерських господарств.
Крім того, запроваджуються податкові зміни для підтримки економіки під час воєнного стану. Мінімальні податкові платежі з гектару ріллі складатимуть 1400 грн, а для інших земель — 700 грн.
Також підвищуються мінімальні ціни на українські виноробні продукти для підтримки легальних виробників.
Додамо, 17 жовтня Зеленський підписав законопроєкт № 11063-д "Про Державний аграрний реєстр".
Підписаний закон передбачає:
- Розширення кола користувачів ДАР. Державну підтримку зможуть отримувати не лише виробники сільськогосподарської продукції, а й організації водокористувачів та суб’єкти агропромислового комплексу;
- Врегулювання правового статусу ДАР та джерел його фінансування. Зокрема, ДАР визначений як комплексна інформаційна система, яка забезпечуватиме, зокрема, збирання, накопичення, інтегрування, зберігання, відображення, оброблення даних, у тому числі використання реєстрової інформації, надання адміністративних та інших публічних послуг.
- Визначення повноважень держателя, адміністратора та технічного адміністратора ДАР, а також об’єктів ДАР та види реєстрової інформації, яка буде оброблятися в ньому;
- Забезпечення можливості формування витягів з ДАР;
- Визначення прав та обов’язків користувачів ДАР;
- Визначення обов’язкового використання даних ДАР та/або програмних засобів ведення ДАР під час надання державної підтримки, надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями суб’єктами малого і середнього бізнесу, надання підтримки страхування сільськогосподарської продукції;
- Приведення положень, які регулюють функціонування ДАР, у відповідність до вимог Закону України "Про публічні електронні реєстри";
- Формування окремих підсистем (розділів) реєстру, що забезпечить можливість чинний Державний аграрний реєстр, який на сьогоднішній функціонує відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", перетворити на Державний реєстр виробників сільськогосподарської продукції (фермерський реєстр).
- Впровадження моніторингу цільового використання державної підтримки і допомоги, грантів у сільському господарстві з урахуванням позиції міжнародних партнерів;
- Забезпечення електронної інформаційної взаємодії ДАР з іншими інформаційно-комунікаційними системами, електронно-інформаційними ресурсами, кадастрами та системами.