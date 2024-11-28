Зеленський підписав закон про держбюджет на 2025 рік

28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, пріоритетом кошторису залишається захист України, фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це буде виділено 2,23 трлн грн.

Всі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення Сил безпеки й оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів та техніки.

Ще 420,9 млрд грн направлено на соціальний захист, 217 млрд грн — на охорону здоров'я, 199 млрд грн — на освіту.

Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи — 2,05 трлн грн.

Детальніше про основні показники проєкту держбюджету-2025 читайте у матеріалі Delo.ua.

Повідомляється, що в уряду є чітке розуміння, як закрити дефіцит бюджету у 2025 році. Зокрема, шляхом продовження програми з МВФ, Ukraine Facility з ЄС та $50 млрд від використання заморожених російських активів. Вони також забезпечать необхідні кошти для фінансування оборонних потреб України як цього, так і наступного року.

Вчора в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" Шмигаль розповів, що уряд вже звернувся до президента з проханням оперативно підписати закони про державний бюджет на 2025 рік та зміни до Податкового кодексу, оскільки вони є важливими для виконання фінансових зобов’язань перед міжнародними кредиторами.

Нагадаємо, Бюджетний комітету Верховної Ради на своєму засіданні 18 листопада схвалив до другого читання проєкт бюджету на 2025 рік і вніс фінальні правки до тексту документу. Вже 19 листопада ВР схвалила в цілому проєкт державного бюджету на 2025 рік. За відповідний проєкт проголосували 257 нардепів, 35 депутатів виступили проти, ще 12 - утримались.