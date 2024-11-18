Комітет Верховної Ради схвалив до другого читання проєкт бюджету на 2025 рік: що пропонують змінити

Бюджетний комітету Верховної Ради на своєму засіданні 18 листопада схвалив до другого читання проєкт бюджету на 2025 рік і вніс фінальні правки до тексту документу.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, 24 члени комітету підтримали основний кошторис країни, проти проголосував 1 нардеп, ще 3 утрималася.

Железняк наголосив, що на цьому тижні має відбутися фінальне голосування за бюджет у сесійній залі.

Під час засідання комітету було підтримано лише дві правки: не переводити лікарні на казначейське обслуговування та вилучити норму про можливість партіям класти кошти на ОВДП.

Що Комітет запропонував змінити:

Як повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, запропоновано змінити:

1. 2 млрд доларів (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великобританії суто на покриття військових видатків, а саме - закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони,

2. Залишити 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, відповідно, скасовують субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд грн.

3. Дозволили прифронтовим громадам не перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн).

4. АТ "Укрзалізниця" отримає додатково 128 млн на співфінансування європейського проекту розвитку залізничної інфраструктури, що є обов’язковою умовою надання європейських коштів.

5. Національна академія наук отримає 277,1 млн грн, зокрема на дослідження у військовій сфері.

Все останнє в проєкті бюджети залишили без змін.

Що в бюджеті на 2025 рік

Нагадаємо, 8 листопада уряд схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання.Його головним пріоритетом є забезпечення оборони, обороноздатності та безпеки держави. Для реалізації цих завдань пропонується виділити 2 трлн 225 млрд грн.

До другого читання видатки бюджету було збільшено на 50 млрд грн.

Зокрема, додатково виділено:

24 млрд грн на освіту : 12 млрд спрямовано на доплати вчителям та ще 12 млрд — на інвестиційні проєкти в освітній сфері;

: 12 млрд спрямовано на доплати вчителям та ще 12 млрд — на інвестиційні проєкти в освітній сфері; 6,3 млрд грн на медицину ;

; 5 млрд грн виділено на підтримку ветеранів ;

виділено на підтримку ; 12,6 млрд грн зарезервовано для ремонту ділянок доріг, важливих для оборони та економіки країни, попри рішення не фінансувати дорожній фонд загалом у 2025 році.

За даними Міністерства фінансів, доходи, які раніше спрямовувалися до спеціального фонду у розмірі 43,2 млрд грн на фінансування Державного дорожнього фонду, тепер повністю перенесені до загального фонду бюджету.

Також збільшено видатки Мінсоцполітики на понад 1,4 млрд грн, зокрема:

1 млрд грн — на допомогу внутрішньо переміщеним особам ;

— на допомогу ; 102,2 млн грн — на оплату хмарних ресурсів для цифрових технологій;

— на оплату для цифрових технологій; 328,6 млн грн — на послуги денного догляду для дітей з інвалідністю.

На розвиток тваринництва та агропереробної галузі 1 млрд грн. Це кошти, які надійдуть до держбюджету із проєкту "Земельний банк" - від аукціонів з оренди державних с/г земель.

Також у бюджеті передбачено фінансування програми "єВідновлення" у повному обсязі, яка спрямована на відбудову інфраструктури та економічне відновлення. Для виплати компенсацій за знищене житло передбачено 3 млрд грн, а за пошкоджене майно — 1 млрд грн.

31 жовтня Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про держбюджет-2025. За прийняття документу проголосували 247 народних обранців.

Детальніше про основні показники проєкту держбюджету-2025 читайте у матеріалі Delo.ua.